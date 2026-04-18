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    首頁 > 政治

    公布日本護衛艦「雷」通過台海畫面！解放軍稱全程警戒

    2026/04/18 17:56 即時新聞／綜合報導
    海上自衛隊護衛艦「雷」17日通過台灣海峽。（擷取自海上自衛隊官網）

    海上自衛隊護衛艦「雷」17日通過台灣海峽。（擷取自海上自衛隊官網）

    日本自衛隊「雷」號護衛艦昨天通過台灣海峽，引發中國強烈不滿，並提出抗議。解放軍今日曝光一段護衛艦通過台灣海峽的影片，稱全程「跟監警戒」，保持高度戒備。

    解放軍今（18日）釋出一段「雷」號護衛艦在海上航行的影片，表示該影像由無人機拍攝，並稱中方「全程跟監警戒」，時刻保持高度戒備。另外，國防部發言人也表示中方在過程中「有效瞰制管控」。

    中國外交部昨日痛斥日本護衛艦通過台灣海峽的行為是「耀武揚威、蓄意挑釁」。不過，軍政人士指出，日本此次共派遣3艘軍艦參與美菲聯合軍演，「雷」號走台灣海峽南下，戰力強大丶滿載噸位高達19000噸的「伊勢」號與1艘運輸艦，則是選擇航經台灣東部海域南下，這代表日本「已經很克制了」。

    中國外交部提出抗議後，共軍東部戰區通報，今天在東海相關海空域，組織海空兵力展開聯合戰備巡航，但目前尚未公布軍演範圍。

    解放軍釋出「雷」號護衛艦海上航行影片。（取自中媒）

    解放軍釋出「雷」號護衛艦海上航行影片。（取自中媒）

    解放軍釋出「雷」號護衛艦海上航行影片。（取自中媒）

    解放軍釋出「雷」號護衛艦海上航行影片。（取自中媒）

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