又慢了！大甲媽到彰化市晚了330分鐘 通過民生地下道預估出爐

大甲媽遶境進入彰化市，由彰化縣長王惠美來接轎。（記者劉曉欣攝）

台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」遶境活動昨天（17日）深夜起駕，今天（18日）比預定時間晚了330分鐘才進入彰化市，讓民眾都在猜，今年通過民生地下道時間，又很可能要跨越午夜了！

今天大甲鎮瀾宮董事長顏清標也現身，親自把轎子交給來接轎的彰化縣長王惠美、彰化縣前議長白鴻森、彰化市代會主席陳文賓、彰化市長夫人高德耘等人，由於行程已拖延太久，足足有5個半小時，不少香客都走在鑾轎的前方，按照自己的步伐與節奏來參與遶境。

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因為幾乎大甲媽進入彰化市的時間都會拖延，今年就晚了330分鐘，但這還不是最晚紀錄，在2024年創下晚了6小時的最高紀錄，當年到了下午5點半才到彰化市，因此通過民生地下道時間為隔日的凌晨1點40分，刷新以往紀錄。

不少民眾表示，今年大甲媽鑾轎到彰化市已經晚了330分鐘，預估通過民生地下道最快也要午夜了。因為這一兩年來大甲媽遶境彰化市時間延後太久，一度造成駐駕彰化南瑤宮時間過短，讓駐駕讓人拜拜的目的不再，廟方在時間控管上也趨於嚴謹，可望縮短每個停駕的時間，加快通過一級戰區民生地下道，以及早一點抵達駐駕的彰化南瑤宮。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左一）、彰化縣前議長白鴻森（左二）、彰化縣長王惠美（右三）、彰化市代會主席陳文賓（左四）、彰化市長夫人高德耘（左三）等人在等候大甲媽鑾轎到來。（記者劉曉欣攝）

大甲媽遶境進入彰化市，大批香客也步行進入彰化市。（記者劉曉欣攝）

大甲媽遶境進入彰化市，由彰化縣長王惠美來接轎。（民眾提供）

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