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    澳、日正式簽約 澳洲將採購11艘三菱重工「最上級」護衛艦

    2026/04/18 17:45 即時新聞／綜合報導
    圖為最上級護衛艦首艦「最上號」。（法新社資料照）

    圖為最上級護衛艦首艦「最上號」。（法新社資料照）

    澳洲與日本週六（18日）正式簽署總價值高達100億澳幣（約台幣2200億元）的軍購合約，採購11艘由三菱重工打造升級的「最上級」護衛艦。這項協議不僅是日本自2014年解除武裝出口禁令以來，最大規模的軍售案，更象徵兩國在印太區域進一步深化防禦聯盟。

    據《路透》報導，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）與日本防衛大臣小泉進次郎，今日在墨爾本簽署合作備忘錄。馬勒斯透過聲明表示，兩國政府再次確認將共同致力於交付這批先進軍艦；日本防衛省隨即也在社群平台X發文聲明，雙方樂見軍售合約的達成，並將以此為基礎加強雙邊防衛聯繫。

    根據雙方去年八月達成的架構，日本三菱重工（MHI）將先在日本工廠，為澳洲皇家海軍建造三艘升級版的「最上級」軍艦，預計自2029年起陸續交付。後續八艘軍艦則將採取技術轉移模式，移師至澳州造船廠進行在地組裝與建造。

    這項軍購案背後具有高度戰略意義，被視為日本擺脫二戰後「和平主義」框架的重要一步，透過與美國以外的盟友建立安全紐帶，共同應對中國在區域內的擴張。澳洲政府則規劃將這批具備反潛、打擊水面艦艇及防空能力的軍艦，部署於印度洋與太平洋的北部航道，旨在保障海上貿易路線與國家安全。

    隨著中國軍事足跡在印太地區不斷擴大，澳洲正加速海軍現代化進程。此次與日本簽署的合約，除了軍事技術的輸出，也深化了日澳兩國在「準同盟」架構下的戰略互信，為未來的區域穩定提供了更強有力的支撐。

    澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左）與日本防衛大臣小泉進次郎（右），今日在墨爾本簽署合作備忘錄。（法新社）

    澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左）與日本防衛大臣小泉進次郎（右），今日在墨爾本簽署合作備忘錄。（法新社）

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