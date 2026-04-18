日本長野縣連2起規模5.0以上地震 立山黑部纜車暫停行駛

日本長野縣內陸接連發生2起規模5.0以上地震。（圖擷自日本氣象廳官網）

日本長野縣內陸今（18日）下午1時20分（台灣時間中午12時20分）發生規模5.0地震，下午2時54分（台灣時間下午1時54分）又傳出規模5.1地震，震源深度皆為10公里，造成當地列車停駛、養老院電梯停止等情況。

據《NHK》報導，在地牛翻身後，連接長野縣長野市篠之井站至同縣鹽尻市鹽尻站的JR篠之井線，發生松本站與長野站往返列車停駛的情況，另外數條鐵路也有延誤；北陸新幹線糸魚川站往返輕井澤站也停駛，下午3時03分（台灣時間下午2時03分）已恢復營運。

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至於連接長野縣大町市和富山縣立山町的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，營運商在地震發生後立即停止黑部湖和室堂（路線最高點）之間的纜車、索道和電動巴士，

此外，長野縣大町市2層樓的養老院，電梯在偵測到震動後自動停止，所幸無人受困，養老院內42名老者全都平安無事；大町市某旅館的電梯同樣因為地震中止運作，員工直呼還好店內沒有旅客入住，職員們也都沒有受傷。

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