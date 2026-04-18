聯合國維和部隊遭真主黨襲擊 法國士兵1死3傷

法國總統馬克宏發文說，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊遭受黎巴嫩武裝組織真主黨攻擊。（法新社資料照）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（18日）表示，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今日上午遭到黎巴嫩政治和武裝組織真主黨（Hezbollah）攻擊，造成1名法國士兵身亡，另外還有3名法國士兵受傷，他要求黎巴嫩政府立即逮捕肇事者。

《美聯社》報導，馬克宏發文說明，這名殉職士兵是法軍第17傘兵工兵團（17th Parachute Engineer Regiment）的上士蒙托里奧（Florian Montorio），蒙托里奧的3名同袍「也受傷並被撤離前線」。

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馬克宏指出，導致法軍士兵傷亡的元凶就是黎巴嫩武裝組織真主黨，「所有跡象顯示真主黨得為這次襲擊事件負責。法國要求黎巴嫩當局立即逮捕相關責任人，並與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊共同承擔責任。」

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL.



Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués.



La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） April 18, 2026

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