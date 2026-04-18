為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯合國維和部隊遭真主黨襲擊 法國士兵1死3傷

    2026/04/18 21:43 即時新聞／綜合報導
    法國總統馬克宏發文說，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊遭受黎巴嫩武裝組織真主黨攻擊。（法新社資料照）

    法國總統馬克宏發文說，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊遭受黎巴嫩武裝組織真主黨攻擊。（法新社資料照）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（18日）表示，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今日上午遭到黎巴嫩政治和武裝組織真主黨（Hezbollah）攻擊，造成1名法國士兵身亡，另外還有3名法國士兵受傷，他要求黎巴嫩政府立即逮捕肇事者。

    《美聯社》報導，馬克宏發文說明，這名殉職士兵是法軍第17傘兵工兵團（17th Parachute Engineer Regiment）的上士蒙托里奧（Florian Montorio），蒙托里奧的3名同袍「也受傷並被撤離前線」。

    馬克宏指出，導致法軍士兵傷亡的元凶就是黎巴嫩武裝組織真主黨，「所有跡象顯示真主黨得為這次襲擊事件負責。法國要求黎巴嫩當局立即逮捕相關責任人，並與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊共同承擔責任。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播