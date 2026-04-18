藍白狂洗日官員不滿卓榮泰看球！忽略日媒報導「這關鍵訊息」

圖為行政院長卓榮泰上月親自公布赴日包機等費用收據。（資料照）

日媒「日經亞洲」昨報導，行政院長卓榮泰前往東京觀賞經典賽，「高調」的行程安排與處理方式，引發部分日本官員不滿。不少藍白人士見獵心喜，不斷轉發相關新聞批評，也有人要求卓榮泰道歉。不過，其實新聞中還提到關鍵訊息，表示這件事反映出台灣外交上的難題；報導也提到，儘管對此事不滿，但是雙方高層級仍保持互信與善意。可惜相關訊息在被轉述時幾乎全遭到遺漏。

卓榮泰3月7日赴日本東京巨蛋，觀看台灣與捷克在「世界棒球經典賽」（WBC）的比賽，引發後續「包機爭議」。根據《日經亞洲》報導引述消息指出，日本官員對卓榮泰此行所引發的公開關注感到不滿。這次訪問原定應該在不公開的情況下進行，卻在台灣迅速成為新聞，部分日本官員指責賴清德政府違反了雙方的默契。

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相關報導一出，藍白人士立刻轉述報導批評卓榮泰，國民黨台北市議員擬參選人楊智伃就表示，卓榮泰應對當時提出質疑的立委王鴻薇道歉。

然而，報導全文中，也提出此事的問題根源，就是中國持續打壓台灣。報導提到，該爭議似乎源於台灣在國際上的根本困境。日本、歐洲國家及其他國家在與台灣合作時，通常會表現得十分謹慎，「主要是擔心激怒北京，因為北京聲稱台灣是其領土，並竭力在外交上孤立台灣政府。」

此外，報導也提到，消息人士表示，儘管對這件事情感到不滿，但在高層級中，雙方仍然維持互信、善意的關係。可惜上述相關內容，幾乎全遭忽略。

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