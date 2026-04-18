伊朗對「這3國」散播疑美論 美外交電文示警：輿論戰不夠力

4月12日德黑蘭街頭民眾和反美告示牌。（歐新社）

根據新聞網站《政客》（Politico）17日獨家報導，美國國務院外交電報顯示，伊朗利用美國和以色列對伊朗的戰爭，發動影響力行動，正在多層面損害美國利益，包括危及美國的全球安全關係和聲譽，尤其是在穆斯林國家。

「政客」取得日期標註為15日的國務院外交電報，描述伊朗政權和親伊朗勢力，利用機器人、網路迷因和其他數位工具，在巴林、亞塞拜然和印尼，這3個世界不同地區的國家，打擊美國的形象，其外交官也動用在宗教、文化和社群領域的人脈，營造對德黑蘭的同理心。綜合觀之，這些電文描繪出美國在這些國家，正失去民眾、甚至可能也包括其政府的信任。

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美國海軍第五艦隊駐紮地的巴林，為美國堅定的盟友。但是根據電文，伊戰使當地出現美國拋棄巴林，著重保護以色列的觀感；一些親伊朗社媒帳號暗指美軍駐紮「已使巴林成為攻擊目標」，美軍應該撤離。電文指出，美國在傳播訊息上顯得有氣無力；巴林官員和其他接觸者向美方表示，「擔心欠缺美國針對當地經常性地發出訊息，被伊朗宣傳機器放大的誤解，以及當地和國際媒體片面報導，有侵蝕對美國致力於巴林安全的信心之虞」。

在亞塞拜然，伊戰或許正在損害美國總統川普，去年主持亞塞拜然和亞美尼亞和平峰會後，本已顯著改善的美亞雙邊關係，出現停滯。伊朗也在全球最大穆斯林國家印尼，進行一場大規模影響力行動，在傳統和社群媒體加強宣傳穆斯林團結一致，並將美、以描繪為帝國主義者，訴求反殖民情緒。印尼近來加強與美國區域安全事務合作，電文示警，伊朗勢力煽動反美情緒，可能使總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在區域安全合作上的政治操作空間受限。

相關國家政府或駐美大使館均未評論這份報導。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）回應表示，「川普總統的所作所為，透過防範伊朗政權取得核武，正讓美國、讓未來世代和全世界更安全。現實情況就是如此，整個政府也步調一致地在這方面努力」。

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