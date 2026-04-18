被迫看AI智慧眼鏡拍到啪啪畫面 肯亞Meta外包商員工還慘被裁

Meta執行長札克伯格去年9月在Meta Connect活動配戴、介紹公司新發表的Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡。（路透）

肯亞外包公司Sama近期與Meta終止合約，16日遭爆大規模裁員1000多名低薪員工，其中多數人為AI內容審查員。

根據《衛報》（The Guardian）報導，Meta終止與肯亞外包公司Sama的合作合約，導致超過1000名主要從事AI數據標註與內容審核工作的低薪勞工，在僅獲得6天通知期的情況下遭臨時解僱。

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據了解，上個月《BBC》報導指出，部分肯亞員工在處理AI智慧眼鏡的相關影像時，被迫觀看佩戴者拍到的上廁所或性行為等高度隱私畫面。

而消息曝光後，Meta隨即與Sama終止合約。Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）強調，用戶隱私至上，Meta官方也聲明，「我們保障用戶影像的隱私，絕對會在已取得用戶明確同意的前提下，才讓真人審查AI內容以改善產品效能」，終止與Sama合作的決定，也是因為Sama公司並沒有達到他們的隱私標準。

對此，維權組織監督實驗室（Oversight Lab）正協助受影響員工評估法律途徑，他們痛批，這次僅給予6天通知的裁員規模相當地令人震驚且具毀滅性，並指出，現行的科技外包策略正持續傷害肯亞的青年與經濟。前Sama員工馬爾奎（Kauna Malgwi）直言，「權力掌握在大科技公司手中，而風險則向下流動，由全球南方那些保護最少、暴露風險最高的外包勞工來承擔。」

面對外界批評，Sama公司則回應，Sama是「負責任的企業公民」，受影響的員工在職期間均享有優於平均的生活薪資、全額醫療保障及現場心理諮商資源，將以「關懷與尊重」的態度支持受裁減的團隊成員。

這並非Sama與Meta首次陷入勞資爭議。早在2024年的一場民事訴訟中，就有140的Sama員工控訴，長期觀看審核工作的殘暴內容，導致他們患有嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱症與焦慮症。

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