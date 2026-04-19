九旬醫娶次子岳母後半年驟逝！數億遺產全拿 長子官司爭產獲勝

法官判決之示意圖。（資料照）

陳姓老醫師於2021年4月以90歲高齡，與次子的岳母曾女辦理結婚登記，同年9月即病逝，遺留分布於台北、台中、桃園等多處不動產及股票，引發家屬間爭產訴訟。長子指控曾女係為圖謀遺產，夥同其胞弟虛偽結婚，並主張經律師認證之「代筆遺囑」不符法定要件。高等法院審理後認定，老醫師當時仍具備結婚意思能力，婚姻關係成立；但遺囑部分，因「代筆遺囑」見證人對內容認知模糊，不符法規要件，判決遺囑無效。

長子起訴主張，父親於2021年4月與曾女辦理結婚登記，但當時父親高齡且有認知功能障礙，雙方未對外告知亦無宴客，質疑其欠缺結婚真意，曾女並非合法繼承人。此外，胞弟事後出示由執業律師認證之代筆遺囑，將台北、台中及桃園多處房地分別遺贈予曾女與胞弟之子，但父親當時語言表達能力已退化，見證人又是律師事務所職員與司機，質疑遺囑內容並非父親口述，應屬無效。

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對此，曾女與胞弟反駁表示，陳醫師生前仍持續看診並進行體檢，表達能力正常，在曾女長期陪伴照料下產生情愫，且陳醫生對外介紹均稱曾女為太太，結婚是為確保曾女老年生活無虞才主動提出。合議庭勘驗陳醫師生前慶生影片，確認其能自行許願並與家人正常互動，神情自然且穿著舉止合宜，難認其於辦理登記時處於無意識狀態；且結婚雙方親屬關聯或是否宴客與結婚真意無關，據此認定婚姻有效，曾女確為法定繼承人。

然而，涉及遺產分配之「代筆遺囑」則遭法院認定程序有誤。法官發現，遺囑見證人之一不僅患有嚴重重聽，且在庭訊時對遺產標示、面積及分配細節均表示不知情，甚至不知遺囑執行人即為其女婿；另一名見證人於原審時更表示，其僅是受律師指派當見證人，不知須核對遺囑內容。顯見見證人僅在場旁觀，未參與見聞確知遺囑內容是否與老醫師口述意旨相符。

高院最終認定，代筆遺囑之見證人不得僅以在場簽名之「形式過程」為已足，必須具備確認內容出自遺囑人真意之實質見證效力。兩名見證人之證詞顯示其未盡見證職責，不符民法第1194條規定之法定要件，系爭遺囑應屬無效。雖然曾女仍具繼承權，但因遺囑無效，原已依遺囑轉移至曾女等人名下之九處不動產登記必須塗銷，回歸全體繼承人公同共有，全案仍可上訴。

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