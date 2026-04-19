中共「不大也不惠」10措施以商逼政手法 王定宇：台商應該很清楚

民進黨立委王定宇。（資料照）

全國七大工商團體明將召開記者會，針對中共日前公布10項涉台措施發表看法，並向政府施壓，要求接受中共所提措施。民進黨立委王定宇今表示，中共端出的惠台10項措施，既不大也不惠，對台灣來說就是糖衣毒藥，相信跟中國打過交道的台商應該更加清楚。

王定宇指出，在國民黨主席鄭麗文晉見中共領導人習近平後，中共端出惠台10項措施，但各界反應冷淡，所謂的惠台措施加惠的反而是中國，危害的是台灣，風險台灣要承擔、得利的是中國，因此台灣社會沒有太大的助益。

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他續指，中共為了加大力道，聽說近期不斷施壓台灣七大工商團體出面表態附和中共的政策、鄭麗文迎合中共的聲音。他強調，近年隨著全球推動非紅供應鏈、中國經濟下滑，台灣商界對中國依賴降低，七大工商團體也要求立法院盡速通過總預算、國防預算，保持「保台親美」立場，對中共有其疑慮。

至於中共以商逼政的老手法是否有效？王定宇直言，若中共必須透過施壓，彰顯中共10大惠台措施對台灣的經濟是沒有幫助的，否則根本不需要施壓商界人士自然就會出來呼籲，況且鄭麗文赴中行也無工商團體要隨行。

王定宇亦呼籲，政府應給予國內工商團體最大支持、保護，對於中共這種不尊重市場機制、將經商行為轉化為政治武器的作法，以及將國民黨的聲音轉換成對付台灣工具的武器，相信跟中國打過交道的台商應該更加清楚。

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