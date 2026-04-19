大甲媽遶境彰化大混戰 1人被檢方聲押禁見

陳男被檢方聲押禁見。（圖由警方提供）

大甲媽祖遶境昨（18日）行經彰化市自強路195巷口發生暴力衝突事件，造成3名員警受傷，其中1名分局偵查隊長鼻樑被打斷裂住院。警方現場逮捕1名陳姓橘衣男，發現他有幫派背景且身上攜有毒品，陳男經警方移送彰化地檢署偵辦，經檢察官訊問後，認涉嫌傷害及妨礙秩序等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，於下午3時許，向法院聲請羈押禁見。

大甲媽祖昨天下午4時30分才從台中進入彰化，比預定行程晚了5個多小時，深夜10時50分行經自強路，大批接轎團體已在現場等候多時，看到鑾轎抵達立即一湧而上爆發衝突。警方當場逮捕該名陳姓男子，並通知宮廟林姓負責人到案說明，另已辨識3名施暴犯嫌，報請彰化地檢署指揮偵辦並開立拘票拘捕中。

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警方查出陳姓嫌犯身上攜帶毒品咖啡包及K菸，並有幫派註記及多項刑案資料，全案依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品等罪嫌移送偵辦。

警方根據民眾拍下的影片，大批身穿橘色衣服、戴白色帽子的民眾與警方發生推擠衝突，多人重心不穩跌倒，員警上前制止遭橘衣男推擠、毆打，造成3名員警倒地受傷送醫。其中，彰化警分局偵查隊長蕭登元鼻樑被打斷，鮮血直流，目前住院治療中；邱姓分隊長及黃姓偵查佐擦挫傷。彰化縣警察局局長陳世煌於第一時間聯繫秀傳醫院並請協助提供最好醫療照護。

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