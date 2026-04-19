為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭離奇「伴屍4年」蠟屍案！高大成揭「脂肪＋密閉環境」成關鍵

    2026/04/19 14:40 記者許國楨／台中報導
    知名法醫高大成。（資料照）

    知名法醫高大成。（資料照）

    宜蘭羅東近日發生一起離奇「蠟屍」事件，一名91歲張姓老婦被發現陳屍家中多年，遺體卻未如一般腐敗，反而呈現蠟狀硬化，引發外界震驚議論，對此，法醫高大成指出，這類現象稱為「屍蠟化」，在特定環境下形成，且女性發生機率相對較高，主因與體內脂肪比例有關。

    高大成解釋，人死亡後約3至6個月，若處於缺氧、潮濕或密閉的環境中，體內脂肪會在厭氧細菌作用下分解，轉化為蠟狀物質，進而包覆組織，使遺體呈現灰白色、如蠟般的質地，這種變化會大幅減緩腐敗速度，甚至僅為一般情況的七分之一，也因此氣味不明顯，外界較難察覺異狀。

    他進一步指出，女性因皮下脂肪比例通常較男性高，更容易在相同條件下形成屍蠟化，當蠟化過程持續約兩年後，狀態便趨於穩定，即使經過更長時間，例如10年，外觀也可能維持不變，由於蠟狀物質會抑制細菌生長，使遺體不易繼續腐壞，形成近似「保存」的效果。

    此外，屍蠟化常見於棺木、混凝土結構或浴室等環境，關鍵在於空氣不流通且濕度適中，若再加上低溫或乾燥條件，亦可能進一步延緩腐敗，使遺體外觀更加完整，本案中，老婦被發現時躺於床上，身體結構大致完整，無明顯外傷，且屋內未出現強烈異味，與典型屍蠟化特徵相符。

    高大成分析，除了體質因素外，若生前體內水分較少，或死亡後環境條件穩定，也可能加速蠟化形成，整體而言，此類案例雖不常見，但在符合條件時，確實可能出現長時間不腐的特殊現象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播