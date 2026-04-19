宜蘭離奇「伴屍4年」蠟屍案！高大成揭「脂肪＋密閉環境」成關鍵

知名法醫高大成。（資料照）

宜蘭羅東近日發生一起離奇「蠟屍」事件，一名91歲張姓老婦被發現陳屍家中多年，遺體卻未如一般腐敗，反而呈現蠟狀硬化，引發外界震驚議論，對此，法醫高大成指出，這類現象稱為「屍蠟化」，在特定環境下形成，且女性發生機率相對較高，主因與體內脂肪比例有關。

高大成解釋，人死亡後約3至6個月，若處於缺氧、潮濕或密閉的環境中，體內脂肪會在厭氧細菌作用下分解，轉化為蠟狀物質，進而包覆組織，使遺體呈現灰白色、如蠟般的質地，這種變化會大幅減緩腐敗速度，甚至僅為一般情況的七分之一，也因此氣味不明顯，外界較難察覺異狀。

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他進一步指出，女性因皮下脂肪比例通常較男性高，更容易在相同條件下形成屍蠟化，當蠟化過程持續約兩年後，狀態便趨於穩定，即使經過更長時間，例如10年，外觀也可能維持不變，由於蠟狀物質會抑制細菌生長，使遺體不易繼續腐壞，形成近似「保存」的效果。

此外，屍蠟化常見於棺木、混凝土結構或浴室等環境，關鍵在於空氣不流通且濕度適中，若再加上低溫或乾燥條件，亦可能進一步延緩腐敗，使遺體外觀更加完整，本案中，老婦被發現時躺於床上，身體結構大致完整，無明顯外傷，且屋內未出現強烈異味，與典型屍蠟化特徵相符。

高大成分析，除了體質因素外，若生前體內水分較少，或死亡後環境條件穩定，也可能加速蠟化形成，整體而言，此類案例雖不常見，但在符合條件時，確實可能出現長時間不腐的特殊現象。

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