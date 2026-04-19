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    狠母遭騙千萬竟抵押女兒房產給詐團 婆婆心碎停止親權獲准

    2026/04/19 16:19 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹地院。（資料照）

    新竹地院。（資料照）

    新竹許姓婦人因投資遭騙負債千萬元，竟擅自處分亡夫遺產，將未成年女兒名下房產拿去抵押借款，之後更離家失聯、對女兒不聞不問。新竹地院審理認定其嚴重失職，裁定停止親權，由祖母照顧。

    判決書指出，許婦丈夫去年6月過世後，許婦竟以受詐為由，未經全體繼承人同意，領出亡夫遺款交給詐團車手，更將房產抵押、信託給外人。家屬指控，債主去年底帶人強行換鎖驅離，許婦隨即離家失聯，對女兒不聞不問，由祖母獨自拉拔孫女至今，因此祖母聲請新竹地院停止媳婦對孫女的親權。

    開庭時許婦坦承，因為投資遭騙向銀行及地下錢莊借款近千萬元，目前在餐飲業當服務生，計畫負債整合。她無力接回女兒照顧，也不知如何面對家人，對於婆婆聲請停止親權與改定監護，她當庭同意。

    法官審理認為，許婦因財務管理失序，不當處分子女應得遺產，甚至導致女兒險些無家可歸，情節嚴重。家事調查官訪視發現，現就讀國二的孫女與祖父母感情深厚，且明確表達希望維持現狀、期待停止母親親權，顯示許婦在客觀上已難以善盡保護與教養責任。由於許婦濫用親權且疏於照顧，因此裁定停止許婦對女兒的全部親權。因孫女父親已歿，依法律順序由同居的祖母擔任法定監護人，確保孩子生活與學業的安定。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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