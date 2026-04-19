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    首頁 > 社會

    大學助教當車手 2萬保釋金籌不出被續押

    2026/04/19 16:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    大學助教當車手，兩萬保釋金籌不出被新竹地院續押。（記者蔡彰盛攝）

    大學助教當車手，兩萬保釋金籌不出被新竹地院續押。（記者蔡彰盛攝）

    在大學擔任助教的涂姓男子，竟加入詐騙集團當起車手，到處向詐騙被害人面交取款，結果到新竹跟劉女拿錢時踢到鐵板，因為先前被騙走353萬元的劉女知道是騙局，聯絡警方埋伏逮人，新竹檢方將他聲押獲准，後來法官於宣判前准他2萬交保，他卻拿不出來而遭續押，而檢方起訴原本求刑2年以上，但新竹地院認為他是未遂犯僅判6月。

    法官調查，涂男去年12月加入詐欺集團擔任車手，今年1月8日詐欺集團與劉女聯繫，將派股務經理到新竹縣向劉女收取驗證金90萬元，因劉女從去年11月起已遭同一詐欺集團詐騙353萬元，知道對方是詐騙，乃假裝同意，並通知警察埋伏。

    詐欺集團見劉女答應，便通知涂男依約前往收款。涂男出示偽造的資本股份公司工作證後，向劉女收取現金90萬元，並交付偽造的證券儲值委託書、現金收款收執聯，被埋伏警員當場逮捕。

    涂男因涉嫌加重詐欺等案件情節重大，且有事實足認有反覆實施同一詐欺犯罪之虞，被檢察官聲請羈押獲准，宣判前法官准以2萬元具保，並限制住居，但涂男連2萬元都拿不出來，法官認為除羈押以外，並無其他足以擔保本案刑事訴訟程序順利進行的替代處分措施，因此繼續羈押他。

    檢方起訴時審酌涂男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入詐欺集團擔任領款車手，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，益發助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值譴責，且涂男已於去年12月間，向其他被害人收取10餘次款項，因此對他具體求處有期徒刑2年以上刑度，以資懲儆。

    法官調查，沒有犯罪前科的涂男目前離婚，擔任大學助教，考量他擔任出面取款的底層角色，參與情節尚非甚深，最後依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月。

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