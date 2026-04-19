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    首頁 > 社會

    台南海釣船返航引擎故障 澎湖海巡隊七美馳援護送

    2026/04/19 16:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    海釣船故障失去動力，澎湖海巡隊巡防艇一路戒護安全。（民眾提供）

    海釣船故障失去動力，澎湖海巡隊巡防艇一路戒護安全。（民眾提供）

    18日由台南安平港出發的海釣船，前往澎湖東吉島海域釣魚，中午時分因流水不好、釣況很差，因此決定提早返航安平港。但船行約40分鐘後，「船外機」突然故障，無法發動，失去動力，此時位置直線距離將軍港約20浬左右，因手機訊號微弱，只能用無線電呼救，所幸超前部署在七美的澎湖海巡隊巡防艇接獲通報，緊急前往救援。

    透過船上無線電呼救，接獲求救訊號的船隻，立即通報給澎湖海巡隊船名、船籍號、正確經緯度，並協助聯繫拖船電話，不久無線電就傳來澎湖海巡隊呼叫，詢問船上情況、船上人數、是否安全，以及說明支援方式。支援拖救的友船，也用無線電聯繫上故障船隻。

    約1小時後、下午2時45分，海巡署艇（弦號PP-10093）已經抵達海釣船船邊，並戒護船隻安全，同時一起等待支援友船到達；再約40分鐘後、下午3時20分，支援友船也抵達，開始拖救作業。

    晚間6時10分平安進入台南安平港，在海上拖救途中，海巡署艇一路跟隨在船後戒護安全，到安平港港口外才離開，戒護約3至4小時。途中還遇上了中油LNG運輸船（大船）向海釣船鳴放汽笛，要求讓出航道（規定是小船須讓大船）；此時海巡艦艇行駛到海釣船邊，擋住大船航道，確保海釣船安全，讓船上人員都很感動。

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