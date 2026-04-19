神岡社口地方座談 何欣純端出「六星兒童福利」政策

民進黨台中市長參選人何欣純（右）出推出「六星兒童福利」政見，聚焦育兒與托育政策。（何欣純提供）

民進黨台中市長參選人何欣純，今天出席同黨市議員蕭隆澤舉辦的神岡社口地方座談會，向鄉親說明未來市政藍圖，聚焦育兒與托育政策，強調未來若承擔市長，將重點推動「六星兒童福利」政策，打造對年輕家庭更友善的城市，並允諾老人健保補助持續，並擴大敬老愛心卡使用範圍，減輕市民負擔。

何欣純表示，最近立法院通過「兒童托育服務專法」，希望進一步保護孩子、杜絕兒虐，尤其在公私立托嬰中心及幼兒園等托育場域，要建立更完整的制度與監督機制，未來若擔任市長，一定會把專法精神落實到位，真正保護幼兒安全與權益。

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何欣純並說明「六星兒童福利」政見，第一，生育補助加倍，未來推動第一胎補助4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元；第二，補助產後坐月子每胎補助5萬元，實質減輕年輕家庭負擔；第三，6歲以下嬰幼兒每月補助1500元營養補助，並推動看病免門診部分負擔、補助腸病毒疫苗接種，加強幼兒健康照顧。

第四，在托育資源方面，公托及2歲專班名額倍增，並擴大假日臨托、延長夜間托育服務，改善各區托育資源不均問題，讓年輕爸媽找得到安全放心的托育空間；第五，推動公私立國中小學童營養午餐全面免費，只要是台中市的孩子絕不應因公私立而有差別待遇；第六，16歲以下市府所轄藝文場館免門票，讓孩子從小親近文化、藝術與閱讀，培養大台中下一代的文化競爭力。

何欣純表示，六星兒童福利政策是從出生、生育托育、產後照顧、教育到文化栽培，建立更完整的政策規劃跟串聯，減輕年輕家庭負擔，也讓孩子在更安全、更友善的環境中成長，她強調，台中最大的競爭力就是「人才」，市政若要做到六星級，就要真正把市民最在意的事情做好，市府財政狀況許可及議會支持就來普發現金，讓長輩安心、孩子幸福、年輕人願意留在大台中打拚。

何欣純出席同黨市議員蕭隆澤舉辦的神岡社口地方座談會，向鄉親說明未來市政藍圖。（何欣純提供）

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