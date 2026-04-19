被檢舉來台狂宣揚統戰 中國大媽挑釁移民署「不向惡勢力低頭」

抖音帳號名為「英姐的香港生活」的中國大媽，今年來台旅遊期間狂拍宣傳統戰影片，得知自己因此被台灣人檢舉至移民署，還持續囂張拍片挑釁移民署。（圖擷取自「小鄭」YouTube）

從去年開始，有越來越多中國人藉著來台旅遊或短程轉機，公然進行「快閃宣傳統戰」等政治行為，還會特意將過程拍成影片挑釁台灣人，甚至嘲諷移民署不痛不癢的懲處。近日再度傳出，一名中國大媽來台旅遊期間「瘋狂鼓吹統戰」，即便知道自己被檢舉，仍囂張狠嗆台灣人與移民署，聲稱不會向這些「惡勢力」低頭。

長年旅居日本的中國籍YouTuber「小鄭」，時常分享「地球藤壺」（日本人對中國人蔑稱）在日本與全球各地引發的諸多爭議，並進行理智的深入研究與探討。本月17日，「小鄭」分享自己在中國抖音滑到一個名為「英姐的香港生活」的大媽，到台灣旅遊期間拍攝大量「四處宣傳統戰」的影片，還多次聲稱很多台灣同胞「支持台灣是中國的一部分」、「支持被綠共迫害的前民眾黨主席柯文哲」等。

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不僅如此，這名中國大媽還無視他人隱私與肖像權，擅自拍攝一對在路邊的父女，聲稱這2人就像中國與台灣的關係，也就是「中國父母」總要一邊罵不聽話的「彎彎兒女」，又一邊為他們的將來操碎心。另外，中國大媽還抱怨台灣到處充斥著日本文化，並指著排隊參加以日式中華風宮廷為背景的日本動畫《藥師少女的獨語》的民眾來舉例，怒斥這些人全是「老苗族」（中國人對日本首相高市早苗蔑稱）。

中國大媽還強調，她來台旅遊期間最大的感悟，就是「統一以後，我們的『任務』，任重而道遠」，尤其是看到台灣人特別喜愛日本文化、比起中國更願意去日本旅遊這幾點，還將這些原因「賴」給台灣總統賴清德，認為就是因為他展現極度媚日又親近高市早苗的醜態，「上梁不正下梁歪」導致台灣人有「三觀不正」、「是非不分」、「不懂禮義廉恥」等情況，因此統一後「重新教育台灣人」是一條漫長的道路。

另外，這名中國大媽得知自己宣傳統戰的抖音影片，被大批台灣人與部分中配拿去移民署檢舉，氣得拍片飆罵這些「彎彎」、「綠配」惡意抹黑她，強調自己只是「普通老百姓」，來台期間拍攝的所有內容都只是「日常旅遊」，完全沒有牽扯到政治，還放話絕對不會刪除那些影片，堅決不向那些危害自己的「惡勢力」低頭，以及強調台灣這幾十年來能有享受和平安穩的生活，完全歸功於中國共產黨越來越強大。

「小鄭」指出，這個大媽明明只是一個去台灣旅遊的觀光客，卻做出一連串不斷找碴、像是一個「提前來做接收台灣準備」、「替台灣安排起未來」的紅衛兵，種種發言讓他懷疑這位大媽，很可能是隸屬與教育有關的「中共常委級別相關人士」。「小鄭」也直言，正因為中國充斥這類腦補過度、嘴巴仇日身體卻誠實買爆日系商品的雙標仔，讓台灣人與外國人對中國無法產生好感，甚至對其素質與印象越來越差。

其他台灣網友則擔憂，中共日前發布的惠台措施，包含推動恢復上海、福建居民赴台自由行，恐會出現更多故意藉此「快閃宣傳統戰」的中國人增加，「絕對不要恢復直航，來了一堆匪諜！」、「請大家一起踴躍檢舉，不要再讓他們來台灣吃豆腐、鼓吹武統」、「台灣移民署應該學學美國，將這些透過第三地護照入境台灣的中國人，強制提供社群媒體帳號，仔細審查這些人是否『帶有任務』或『對台灣不友好』」。

另有其他網友吐槽，「第一次見被洗腦成這樣還絲毫沒有病識感的患者 」、「張口閉口都是政治，明明自己在中國什麼都不敢說」、「77歲的父母生出115歲的孩子嗎？謊話說久了，自己都騙」、「一個喊著破四舊、立四新的世界，真的懂得什麼是禮義廉恥？！」、「不要再說台灣人為什麼討厭中共國人了！這行為、這言論，想不討厭都難了！」、「因為去日本，不用被教育，也不用擔心被審查，口無遮攔也不會被關」、「靠杯40、70台幣講得好像給了多少巨款，然後200多電影看不起89衛生紙嫌貴，要飯還要出自豪感了，這種經濟水準還想統一我們，笑死」。

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