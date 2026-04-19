施壓政府硬吞惠台「大禮包」 陸委會轟：中共企圖以商逼政

陸委會今痛批，中共當局透過與國民黨的政治交易，並附帶政治條件，以開放農漁產品輸中、中客來台等措施，企圖「以商逼政」。（資料照）

「鄭習會」後，中國公布10項涉台措施，政府拒絕此糖衣毒藥。全國商業總會明將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面，要求政府接受中共涉台措施。陸委會今日痛批，中共當局透過與國民黨的政治交易，並附帶政治條件，以開放農漁產品輸中、中客來台等措施，企圖「以商逼政」；呼籲所有業界，須基於整體經濟及產業利益的考量，不要再附和中共，拒絕被利用成施壓政府的工具。

陸委會指出，針對中共在「習鄭會」後發布10項涉台措施，以及部分政治人物所稱「大禮包」，該會重申，這些措施企圖繞過政府公權力，本質上係國共私相授受的政治交易，無法真正保障產業利益及民眾權益福祉。

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陸委會批評，尤其中共對我農漁產品輸銷中國，須以「九二共識」和「反對台獨」為政治前提，更是對我進行「統戰分化」，意圖透過對業者及各縣市的區隔對待，進行政治操作及影響國內選舉。

陸委會提及，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施都不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼。鑑於中共10項措施將單純的經貿交流措施「政治化」、「工具化」、「武器化」，而且大多數措施過去皆透過政治操作及無中生有的理由，時而開放、時而禁止，從而對台灣產業、農漁民帶來高度不確定性，及巨大的利益損害。對此，政府當然有責任確保台灣經濟及產業不再陷入結構性風險，並防止兩岸經貿措施被當成統戰分化、政治操作及介入選舉的工具。

陸委會再次提醒，近年中國經濟面臨嚴重失衡及持續下行的高度風險，許多台商及外資均紛紛撤離中國；中共當局為解決經濟困境及大量過剩產能，低價向海外傾銷，並對各國進行各種形式的經濟脅迫。中國經濟早已虛有其表，「躺平」、「窮遊」等窘況暴露無遺，但中共當局仍透過與國民黨的政治交易，並附帶政治條件，以開放農漁產品輸中、中客來台等措施，企圖「以商逼政」，利誘業者，分化台灣內部，將公權力延伸至台灣，以擴大其影響力，加速「融台」及「統一」的進程。

陸委會鄭重提醒，中方的「大禮包」，反映的就是上述嚴酷經濟現實及政治操作，國人及業者千萬不要再受騙，更要避免淪為被中共及其在台協力者操作和運用的工具。

陸委會表示，近日中共當局透過各種關係及管道，對我業者、團體及個人持續施壓，要求公開表態；不少業者、團體反映受到壓力且不堪其擾。長期以來，中共以利益要挾、施壓我業者，「以商逼政」的統戰作為層出不窮，政府也一再強調，對業者的合理訴求及相關利益，一定會正視處理，但也要呼籲所有業界，須基於整體經濟及產業利益的考量，不要再附和中共，拒絕被利用成施壓政府的工具。

陸委會指出，唯有業界和政府站在一起，共同呼籲、要求對岸停止政治操作，正視我公權力的存在，儘快和我政府展開協商，才能真正保障產業界及農漁民的利益，並確保兩岸交流能夠健康有序地發展。

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