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    首頁 > 生活

    台東市農地施肥未覆土飄惡臭 環保局開罰限期改善

    2026/04/19 18:59 記者黃明堂／台東報導
    台東中華大橋下區域一處面積約5公頃的農地，違規使用肥料。（記者黃明堂翻攝）

    台東中華大橋下區域一處面積約5公頃的農地，違規使用肥料。（記者黃明堂翻攝）

    近日台東市區周邊施肥異味案件，縣環保局繼昨日連夜出擊、今天上午由局長黃權煒親自帶隊稽查後，稽查小組於中午再度於中華大橋下區域查獲一處面積約5公頃違規使用肥料的農地，將依法開罰，展現環境執法不留死角的決心。

    環保局指出，今日下午，稽查同仁分組進行拉網式巡查時，在中華大橋下發現一處將近5公頃農地散發明顯異味。經現地查證，確認該農地於昨日施灑有機肥料，但農民並未依照農地管理規定進行覆土或覆蓋處理，導致肥料發酵產生的惡臭隨風逸散，嚴重影響台東市空氣品質，隨著風勢飄散市區各處。

    針對該處橋下農地違規行為，環保局除現場開立限期改善通知書，要求行為人立即採取覆土或相關遮蔽措施外，並將依據廢棄物清理法規定，處以1200元以上、6000元以下罰鍰。環保局將持續派員複查，若未於期限內改善完竣，將按日連續處罰。

    環保局呼籲全體農友，施肥雖是農耕必要程序，但必須兼顧環境衛生，落實覆土管理，切勿因一時方便而觸法；同時懇請民眾若發現環境異味或違規情事，立即撥打免付費電話0800-066-666，以及環保局專線 （089） 221999，亦可撥打1999縣民服務專線、使用「公害報報」APP或透過「公害污染陳情網路受理系統」進行網路報案。

    近日台東市區周邊施肥異味案件，縣環保局稽查小組今中午再度於中華大橋下區域，查獲一處面積約5公頃違規使用肥料的農地，將依法開罰。（記者黃明堂翻攝）

    近日台東市區周邊施肥異味案件，縣環保局稽查小組今中午再度於中華大橋下區域，查獲一處面積約5公頃違規使用肥料的農地，將依法開罰。（記者黃明堂翻攝）

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