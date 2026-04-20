瑞典國寶變調！Volvo找胡錫進代言 挨批「靈魂賣給中共」

瑞典富豪汽車找來前中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進擔任品牌大使，挨批完全背離「平等」和「企業社會責任」的核心價值。（取自石宇X）

瑞典汽車製造商「富豪」（Volvo，中國稱「沃爾沃」）最近宣布新的品牌大使，居然是前中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進！瑞典「快報」（Expressen）常駐台灣的記者悠野（Jojje Olsson）批評，胡錫進是中國最著名的官方大外宣工具之一，曾為中共種族滅絕的暴行辯護，「富豪」此舉完全背離「平等」和「企業社會責任」的核心價值。

顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）19日在社群平台X發文指出，胡錫進曾指日本首相高市早苗是「邪惡的巫婆」，還質疑美國官員是否「腦袋有問題」，甚至呼籲中國人民解放軍應該考慮「擊落」前美國聯邦眾議員議長裴洛西訪問台灣的專機。

請繼續往下閱讀...

在「Volvo」最新的廣告畫面中，胡錫進雙手抱胸、神情嚴肅。海報標語寫著：「風浪再大，方向盤要穩，輿論再雜，安全是底線」。

悠野指出，昔日讓瑞典人感到驕傲的Volvo汽車，已在2010年就已經被中國企業浙江吉利控股集團（Geely Holding Group）全資收購。過去Volvo的廣告訴求，總是以女性或有孩子的家庭為主角，承諾給所有乘客安全的保障，現在站到第一線的卻是胡錫進。

這支廣告企圖傳達的訊息很明顯，就是要強調胡錫進以其民族主義觀點，在這個動盪不安的世界中掌穩方向盤，但胡錫進公開支持俄羅斯侵略烏克蘭，認為這場戰爭能夠牽制西方國家。他還為中國在新疆興建的集中營辯護，讚揚抵制H&M等關切新疆強迫勞動問題的企業。

悠野指出，胡錫進過去曾在解放軍服役，經常鼓吹以軍事手段解決紛爭，並鼓動中國人做好對台灣動武的準備。胡錫進一直很喜歡羞辱與中國利益唱反調的人，因此他常被稱作「網路戰狼之王」，更是中國激進民族主義最具代表性的門面人物。

早在許多中國外交官被冠上「戰狼」稱號前，胡錫進就已經非常活躍，據說他還影響不少人，讓他們對西方國家採取更強硬挑釁的態度。例如，他曾警告英國，別因為批評中國在南海擴張軍力，就表現得像個「欠揍的婊子」。

澳洲政府主張要調查武漢肺炎（COVID-19）起源時，胡錫進將澳洲比喻成「黏在中國鞋底的一塊口香糖」，還揚言必須準備好「鐵拳」痛扁澳洲。

悠野指出，就連中國國內都有不少人批評胡錫進過於粗魯，熱衷於以激進言論搏版面。但這些爭議似乎完全沒有影響富豪的態度，反而在當前地緣政治對立，以及中國明確支持俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，為富豪的廣告加分。

悠野認為，真正讓人不舒服的是，瑞典另一個經典巧克力品牌Marabou，已被政府機關和許多大企業公開抵制，原因是烏克蘭反貪腐機構將Marabou的母公司Mondelez列入黑名單，因為該公司至今仍在俄國營運，向俄國總統普廷的政權繳納稅金。

奇怪的是，面對Volvo時，卻完全沒有類似的強硬表態。事實上，「富豪」母公司吉利集團早在2023年夏季就被列入同一份實體清單，該公司為普廷的戰爭挹注數百億瑞典克朗的稅金，但瑞典各黨派的政治人物不僅沒有發起抵制行動，反而熱烈歡迎富豪的投資，甚至經常透過公家資金補貼，主動大開方便之門。

悠野強調，瑞典的政治人物和分析家經常附和企業高層的說法，將「富豪」描述成仍然保有瑞典傳統與身分認同的企業。但如果一家公司以資金支持莫斯科，甚至找來一個臭名遠播並鼓吹戰爭的人拍廣告，這樣的公司還能叫做瑞典品牌嗎？

悠野說，現在應該認清，這個曾經讓瑞典人引以為傲的工業品牌，它的靈魂早就已經不是瑞典，而是中國共產黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法