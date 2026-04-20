阿曼灣火線衝突！ 川普：美軍驅逐艦強勢開火並扣押伊朗貨輪

川普表示，美國海軍飛彈驅逐艦「史普魯恩斯號」（USSSPRUANCE）於阿曼灣攔截了巨型貨輪「圖斯卡號」（TOUSKA）。圖為昔日「史普魯恩斯號」發射戰斧飛彈，支援「史詩怒火行動」。（路透）

美國總統川普週日於社群平台「Truth Social」發布震撼消息，宣布美國海軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS SPRUANCE）已在阿曼灣採取武力行動，針對一艘懸掛伊朗國旗、試圖突破荷姆茲海峽封鎖線的伊朗籍貨船「圖斯卡號」（TOUSKA）強勢開火，「炸開一個洞」，並將其完全扣押。

川普指出，這艘長達900英尺、重量堪比航空母艦的巨型貨輪，在企圖強行闖越美軍海上封鎖時遭到截擊。他表示，美國海軍飛彈驅逐艦「史普魯恩斯號」在阿曼灣攔截了「圖斯卡」號時，有發出警告要求停船，但伊朗船員拒絕聽從。因此，「我們的海軍艦艇直接在機艙炸開一個洞，迫使其停止航行。現在，美國海軍陸戰隊已完全接管這艘船隻。」

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他進一步強調，「圖斯卡號」因過往的非法活動紀錄，本就名列美國財政部的制裁名單，「我們現在掌握了該船的完整控制權，並正在全面徹查船上的貨物。」

目前伊朗方面尚未對此攔截衝突做出官方回應。

這起嚴重的火線衝突發生之際，川普政府正準備與德黑蘭進行第2輪談判。川普抨擊伊朗封鎖荷姆茲海峽航道的行為已嚴重違反現行的停火協議。綜合外媒報導，川普在週日時表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫希納（Jared Kushner）將前往巴基斯坦進行會談。白宮則證實，副總統范斯（JD Vance）將領導相關討論。

但一位伊朗高級官員表示，德黑蘭不會參加談判，原因是擔心美國的要求過於苛刻。

川普表示，美軍在阿曼灣對伊朗貨輪「圖斯卡號」（見圖）強勢開火並扣船。（歐新社檔案照）

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