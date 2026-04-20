消失400年！17世紀英國名畫「悼念墜飾」尋獲 悲傷故事曝光

消失400年之久的心形墜飾，出現在英國藝術家索奇於1635年創作的名作「艾斯頓爵士在妻子的臨終床前」中。（取自曼徹斯特美術館官網）

1件屬於「哈姆奈特時代」（Hamnet-era）的悼念珠寶，在英國一幅17世紀最神祕且著名的家族肖像畫中名垂千古後，睽違4個世紀再度重見天日。這條墜飾的估價高達65萬英鎊（約新台幣2766萬元），反映其極為罕見的特性。

這條心形墜飾出現在柴郡（Cheshire）藝術家索奇（John Souch）於1635年創作的實物大小悼念名作「艾斯頓爵士在妻子的臨終床前」（Sir Thomas Aston at the Deathbed of His Wife）中。該畫作主要以黑白色調繪製，目前館藏於曼徹斯特美術館（Manchester Art Gallery）。

請繼續往下閱讀...

艾斯頓爵士的愛妻瑪格達倫（Magdalen）在數月前因難產過世。畫中描繪她死後的模樣，躺在夭折嬰兒的柳條搖籃旁。悲痛的丈夫身穿黑衣，身旁站著他們唯一倖存的孩子、3歲的湯瑪斯（Thomas）。男童指著一段銘文：「悲痛無以復加」（Grief is immeasurable）。

這個家族經歷了難以想像的悲劇。小湯瑪斯在1年後夭折，他們的其他孩子羅伯特（Robert）、伊莉莎白（Elizabeth）與珍（Jane）也都在幼年時早逝。

在畫作中，艾斯頓配戴著這條為了紀念1634年過世、年僅6歲的長子羅伯特而製作的墜飾。墜飾下方的流蘇是用羅伯特的金髮製成。過去從未有人想過，這件失傳已久的「死亡象徵」（memento mori）珠寶竟然還留存於世。

索奇是1位備受讚譽的英國肖像畫家，尤其以對布料與珠寶等細節的描繪而聞名。儘管他在畫中精準呈現墜飾，但直到這件實物被尋獲，人們才得以完全理解其深層含義、細節與銘文。

墜飾的金色花圈內，以黑白琺瑯裝飾著1個骷髏頭圖案，兩側刻有拉丁文銘文。翻譯後的內容為：「你的羅伯特死於1634年5月4日……他曾是我們的喜悅與慰藉，父母的希望也隨著他首次破滅。」這段隱含的銘文無法從畫作中辨識出來。

這條墜飾一直由艾斯頓家族保存，直到1862年被售出。現任所有者在30年前買下它，當時其令人心碎的歷史早已被遺忘。在一次偶然參觀展出索奇畫作的特展時，他們認出畫中的珠寶，才意識到它的重要性，並聯繫歷史文物與藝術品專家專營商唐納（Martyn Downer）。

唐納向英國「衛報」表示，墜飾的狀況極佳，過去400年的大部分時間裡，都未被認出。多年來，學者們一直在研究這幅標誌性的畫作，因為它充滿符號與隱喻，找回這件珠寶解開了關於這幅畫的一些謎團。

英國大文豪莎士比亞（Shakespeare）曾在1596年失去年幼的兒子哈姆奈特（Hamnet），唐納談及這條墜飾時表示：「它的核心是1個男人正在哀悼他長子的離世。我們現在都很熟悉哈姆奈特的故事。這是在那之後幾年發生的事，非常感人；儘管它是一件很小的物品，卻蘊含大量的情感。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法