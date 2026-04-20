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    家庭糾紛後掃射！路易斯安那大規模槍擊釀8死 受害者年齡1至14歲

    2026/04/20 08:12 即時新聞／綜合報導
    美國路易斯安那州19日發生大規模槍擊事件，造成8名兒童及少年死亡，警察正封鎖現場展開調查。（路透）

    美國路易斯安那州19日發生大規模槍擊事件，造成8名兒童及少年死亡，警察正封鎖現場展開調查。（路透）

    美國路易斯安那州19日發生大規模槍擊事件，1名槍手在第3大城希夫波特（Shreveport）房屋內掃射，造成年齡約1歲到14歲、共8名兒童及少年喪生。警方指出，這起發生在當地時間凌晨的槍擊事件與家庭糾紛相關，兇嫌已於追捕過程中遭擊斃。

    綜合媒體報導，希夫波特警察局發言人波德隆（Chris Bordelon）受訪表示，受害者年齡約1歲到14歲，當中7人陳屍屋內，另1人試圖自屋頂逃生時遭槍殺，案件共10人遭到槍擊。他並未透露倖存者的具體情況。

    希夫波特警察局在臉書發布的貼文稱，初步調查顯示，兇嫌先是槍擊了1名女性，隨後前往數個街區外受害兒童及少年居住的房屋。波德隆表示，兇嫌後來在與員警追逐過程中遭擊斃。

    根據波德隆的說法，嫌犯在離開案發現場時偷竊了1輛汽車，遭到警方尾隨追捕。他證實，事件起因於「家庭糾紛」（domestic disturbance），且犯罪現場「極度恐怖」（incredibly gruesome）。

    官員表示，目前仍在2處住家和另1個地點的犯罪現場調查案情細節。波德隆指出，遭到槍擊的部分兒童及少年與嫌犯為親屬關係。他說：「現場分布相當廣泛，我們大多數人從來沒有見過這種狀況。」

    希夫波特市長辦公室發言人埃文斯基（Leigh Anne Evensky）告訴路透，警方已確認嫌疑人為成年男性艾爾金（Shamar Elkins）。

    希夫波特警察局長史密斯（Wayne Smith）說：「我真的不知道該說什麼，我的心難以承受這樣的事，無法想像這樣的事怎麼會發生。」

    希夫波特位在路易斯安那州西北部、約有18萬人口。希夫波特市長阿索諾（Tom Arceneaux）受訪表示：「這是一場悲劇，也許是我們歷來最嚴重的悲劇性慘況。19日早上真糟。」他補充，當地將建立綜合性家庭暴力防治中心

    路易斯安那州警方表示，希夫波特警方已經請求其偵查人員介入調查。警方在聲明中指出，在19日清晨追緝過程中沒有警員受傷，呼籲任何擁有相關照片、影片或資訊的民眾主動與州警偵辦人員聯繫。

    這是自2024年1月芝加哥郊區發生8人死亡槍擊案以來，美國最嚴重的大規模槍擊事件。美國槍枝暴力相關檔案指出，19日事件發生前，今年全美已至少發生了119起大規模槍擊（至少4人死亡且不包括槍手），造成117人喪生，包括79名兒童及少年，另有458人受傷。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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