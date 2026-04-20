李貞秀循王金平模式聲請「假處分」 黃國昌：狀況可能完全不一樣

民眾黨主席黃國昌（右）今上廣播節目「千秋萬事」專訪，對於中配李貞秀拿出她循前立法院長王金平模式，聲請假處分文件欲凍結民眾黨處分一事，黃國昌回應，她跟王金平的狀況可能完全不一樣，就交給司法程序處理。（圖擷取自「中廣新聞網」YouTube）

民眾黨主席黃國昌今（20）日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，對於中配李貞秀20日開直播，秀出文件，表明已循前立法院長王金平模式向台北地方法院聲請假處分，欲凍結民眾黨開除她的黨籍一事，黃國昌回應「我大概兩天前就知道」，強調「她跟王金平的狀況可能完全不一樣」，所以就交給司法程序處理，他完全不擔心。

李貞秀20日開直播，秀出向台北地方法院聲請假處分文件，並強調自己仍保有30天的民眾黨內申覆期限，且立院離職文件她也尚未簽署。

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「我大概兩天前就知道。」黃國昌在專訪中回應，但強調，「李貞秀可能不是充分理解什麼叫『定暫時狀態假處分』」；黃國昌說，「她跟王金平的狀況可能完全不一樣」，所以就交給司法程序處理，完全不擔心。

他表示，對民眾黨而言，前民眾黨主席柯文哲在2024年參選總統時，本於共融社會的價值跟精神，既然大家生活在這塊土地上，也都取得中華民國的身分證，那在確保他們的權益上，不該有歧視性對待，「我覺得這個價值跟理念是正確的」，只不過對於特定的人，如果自己在言行或職務上，沒辦法滿足這個職務需求的時候，當然就必須要做一些處置。

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