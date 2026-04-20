美伊將舉行第二輪談判 白宮：范斯將率團參與

多家外媒報導指出，此次美國談判團隊仍由副總統范斯領軍，上次有參與談判的特使魏科夫以及川普女婿庫許納也都將出席談判。（路透）

美國總統川普19日宣布將與伊朗重啟談判，美方代表團將於20日抵達巴基斯坦，多家外媒報導指出，此次談判團隊仍由副總統范斯領軍，上次有參與談判的特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也都將出席談判。

綜合外媒報導，先前包括美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）與能源部長萊特（Chris Wright）等川普內閣成員都暗示范斯會再次前往巴基斯坦參加第二輪的美伊談判。不過川普在受訪時提到，范斯這次不會去巴基斯坦，此說法與原先范斯將出席的傳聞不同，而川普強調，范斯不出席的原因與「談判失敗」無關，而是出自安全考量。

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在川普受訪以及在社群發文提到「范斯不去」之後，一度引發外界對於美方的「談判領袖」人選的混亂。不過19日稍晚，白宮向英國《BBC》、美國《CNN》等媒體透露，范斯將和魏科夫、庫許納一同前往巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德進行談判。

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