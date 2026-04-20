獨家》賴總統受邀史瓦帝尼雙慶致詞 向非洲破除北京「一中論述」

總統賴清德2024年520就職典禮，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團來台參加，與賴總統相談甚歡。（中央社資料照）

總統賴清德22日將首度出訪非洲，以「台史同慶、攜手共榮」為主題前往友邦史瓦帝尼王國。據透露，賴總統受邀在史王雙慶典禮致詞，屆時將向與會的非洲各國政要及部族領袖闡述台灣走向世界的堅定立場及與非洲國家的願景，在中國積極擴張非洲版圖，甚至發動認知作戰抹黑台灣之際，再次彰顯台灣的存在不可或缺，並破除北京長期輸出的「一中論述」。

今年適逢史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40週年及58歲華誕，也是台史建交58週年，史國大規模舉辦雙慶典禮，非洲各國重要領袖將齊聚一堂。涉外人士說，賴總統以元首身分受邀出席，本身就傳達強烈戰略訊號：在中國積極與非洲各國關係之際，再次彰顯台灣的主體性與價值，高度挑戰中方長期輸出的「一中論述」。

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據悉，賴總統的致詞將揭示台灣走向世界的堅定立場，無論是透過台史雙邊合作累積的豐碩成果，或是台灣在各方面的戰略高度，以及未來和非洲國家合作的願景等，賴總統的談話將進一步面向在場非洲國家各國政要或部族領袖。

涉外人士說明，從更大戰略格局來看，非洲是「全球南方」（Global South）戰略核心，台灣與史瓦帝尼之間的共榮關係，展現出不同於霸權的「互惠夥伴模式」，對深陷「債務陷阱」的非洲國家想必極具吸引力，此行不只是一場雙邊友邦的互動，更是一場向非洲各國說明台灣路線、台灣能力與台灣國際角色的重要場合，是面向全球南方、面向區域國家的戰略溝通。

值得注意的是，賴總統出訪消息一宣布，中方「認知作戰」隨之而來，長期受中國資助的史國當地媒體近日引述匿名消息誣指我駐史國大使涉貪，我外交部第一時間火速駁斥，但社群平台立刻湧現異常帳號協助擴散，中方操弄的斧鑿痕跡甚深。

涉外人士也拆解中國行之有年的「抹黑三部曲」：首先，鎖定我國元首出訪、重大外賓訪台或選舉等時機發動；其次，利用第三方國家媒體發布假消息，再轉內銷流回台灣「資訊洗產地」，透過特定媒體或訊息平台擴散不實「外媒報導」增加信度；最後，由特定協力帳號大量轉載，協同輸出中方論述，混淆視聽。2023年賴清德以副總統身分出訪巴拉圭時，境外勢力也曾變造巴國參議院文件，謊稱台灣金援建社宅，手法如出一轍。

「北京越是大動作操作錯假訊息，越反襯其對賴總統出訪的高度焦慮。」涉外人士表示，國台辦的激烈反應與親中媒體的抹黑毫不令人意外，從外交意義、國際傳播效果到全球南方布局，賴總統此行將以具體行動展現台灣的價值，包括國際參與及能對社會的貢獻，同時再次證實，台灣已經是主權獨立的國家。

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