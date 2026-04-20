柯文哲疑被辣椒水攻擊 黃國昌再扯賴清德

柯文哲一行人日前台中拜票疑被辣椒水攻擊，民眾黨主席黃國昌（右）今上廣播節目「千秋萬事」對於此事再提到總統賴清德，嘴裡講團結，民進黨展現卻是完全不一樣的作為。（圖擷取自「中廣新聞網」）

民眾黨前主席柯文哲17日與台中市議員參選人劉芩妤到台中逢甲夜市掃街拜票時，傳遭2名騎機車不明人士近距離噴灑辣椒水後逃逸，多人出現劇烈咳嗽不適症狀，民眾黨主席黃國昌今上廣播節目「千秋萬事」專訪對於此事再提到總統賴清德，嘴裡講團結，民進黨展現卻是完全不一樣的作為，連基本的法治都不用遵守了，希望未來真的不要再發生了。

黃國昌在節目中指出，他覺得這個行徑真的真的非常惡劣，台灣社會怎麼變得這麼對立衝突，相信這種行徑放在檯面上，是絕對不見容於台灣社會，但問題是說，怎麼會出現這樣子的行為，而且來鬧場採用的手段是一波又一波的升級，整個國家社會怎麼會走到這一步？怎麼會搞到這樣子四分五裂？怎麼會賴清德在嘴巴裡面講的是團結，結果實際上，民進黨所展現出來的，卻是完全不一樣的作為。

請繼續往下閱讀...

他說，他們的SOP其實還蠻清楚的，就是找一些人，特定的行徑來鬧場，然後配合綠媒在媒體上面傳播，這樣子的一種模式，對於台灣，不要說共融社會啦，現在連基本的法治都不用遵守了。

黃國昌指出，那天晚上雖然很晚了，台中市長盧秀燕還是傳個訊息給他，說他們會加速偵辦，他也希望這樣的行為，希望未來真的不要再發生了，因為那晚受害的人還蠻多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法