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    首頁 > 政治

    蔡英文Threads粉絲衝破百萬大關！ 網笑：第一次當分母這麼開心

    2026/04/20 10:34 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文。（資料照）

    前總統蔡英文。（資料照）

    前總統蔡英文卸任後魅力不減，在社群平台Threads上的幽默互動讓她再度圈粉無數。近日，她的Threads粉絲正式突破百萬大關，成為台灣首位在該平台達成百萬追蹤的政治人物，引發網路熱議。

    前總統蔡英文卸任後在Threads上的「海巡」功力更是讓網友驚嘆，不僅頻繁回覆諧音哏、與脆友幽默鬥嘴，更憑藉親民且零距離感的發言風格，總讓貼文、留言按讚數破萬。昨（19）日更有網友發現，蔡英文的Threads粉絲數已正式衝破100萬大關，興奮直呼「台灣第一位threads擁有百萬粉絲的總統誕生了」。

    消息傳出後，網友紛紛祝賀，留言笑稱：「畢業後的小英總統，現在享受生活做喜歡做的事」、「第一次當分母當得如此開心」、「她可是拿過八百萬票的人」、「隨扈：完了！她又更高調了」、「有百萬人擁抱的福星！」

    蔡英文的超高人氣並非偶然，2020年連任時曾創下817萬票的「蔡英文障礙」，執政8年後的滿意度亦維持在42%，領先歷任前總統。對比現任總統賴清德的52萬、前民眾黨主席柯文哲的60萬，蔡英文在Threads的百萬追蹤更是橫掃政壇。

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