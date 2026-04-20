五角大廈內鬥搬上檯面！美防長與陸軍部長衝突 國會聽證會曝光

美國國防部長赫格塞斯（前排著深色西裝敬禮者）與陸軍部長德里斯科爾（後排打酒紅色領帶者）今年3月出席多佛空軍基地的致敬儀式。（圖取自彭博社/資料照）

五角大廈高層內部衝突首度在國會公開。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前突撤換陸軍參謀長喬治（Randy George）上將，引發陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）不滿，兩人之間的緊張關係在聽證會中浮上檯面，相關人事決策分歧也引發國會關切。

根據《華爾街日報》19日報導，這場人事衝突已從國防部內部延燒至國會。報導指出，相關爭議牽動川普政府內部的派系角力，據報導，赫格塞斯與部分將領之間曾出現分歧，也引發外界對軍方高層指揮鏈穩定性的關注。

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軍事壓力升高 國會質疑指揮鏈穩定性

這起人事衝突在上週四（16日）國會聽證會上曝光。陸軍部長德里斯科爾在面對議員質詢時，公開對遭解職的喬治上將表達敬意，稱其為非凡的轉型領導者。喬治是在德里斯科爾休假期間，遭海格塞斯以不到一分鐘的通話解職，過程中並無正式說明。

知情人士指出，這非兩人首次交鋒。赫格塞斯上任以來，對部分立場不同的將領人事安排引發關注，此次撤換喬治，也讓相關決策出現不同解讀。

內鬥的導火線涉及一連串人事任命爭議。赫格塞斯及其幕僚多次要求將特定官員剔除出升遷名單，其中包括部分女性、非裔軍官，以及前參謀首長聯席會議參主席密利（Mark Milley）的幕僚。據知情人士指出，德里斯科爾多次拒絕刪除相關名單，雙方摩擦加劇。

此外，據知情人士透露，赫格塞斯曾擔心川普有意由德里斯科爾接替其防長職位，使兩人關係從僵持轉為公開對立。

儘管白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示川普對赫格塞斯與德里斯科爾皆有信心，但這場公開衝突已引發五角大廈內部質疑。多位共和黨籍眾議員在聽證會上表達憂心，直言在全球軍事壓力升高之際，撤換資深將領恐影響指揮連貫性。

報導指出，赫格塞斯強調美軍仍處高度戒備狀態，但近期人事異動已引發軍方內部對指揮體系穩定性的關注。

美國陸軍部長德里斯科爾（左）與時任陸軍參謀長喬治上將（右）2025年5月於五角大廈合影。（圖取自美國國防部官網）

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