北韓官媒：金正恩視導火星-11RA彈道飛彈試射

北韓19日上午向朝鮮半島東部海域發射數枚短程彈道飛彈，南韓軍方研判可能是潛射彈道飛彈。圖為北韓2021年10月發佈試射潛射彈道飛彈的照片。（路透資料照）

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）引述北韓中央通信社今天報導，北韓昨天試射火星-11RA（Hwasong-11RA）地對地戰術彈道飛彈，親自視導的領導人金正恩對成果「非常滿意」。

報導指出，南韓軍方昨天偵測到北韓於當天上午6時10分許，從東海岸新浦一帶向半島東部海域發射這些飛彈，飛行距離約140公里。

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路透社引述北韓中央通信社報導，這些飛彈朝約136公里外的一處島嶼目標區發射，擊中約12.5至13公頃的範圍，報導形容彈著密集度高，展現系統具備集中壓制打擊的能力。

報導引述金正恩表示，引進具備各項任務用途的彈頭將可更有效率滿足軍隊作戰需求，把精準打擊能力和對指定區域的增強火力相結合。

金正恩對試射結果表示滿意，強調這證明專責飛彈彈頭研究團隊多年的努力沒有白費，同時敦促國防科學家持續推進軍事戰備所需的技術發展。

這次試射是北韓本月第4次、今年第7次彈道飛彈試射。

南韓總統府青瓦台昨天呼籲平壤停止此類「挑釁行為」，強調此舉違反聯合國安全理事會決議。

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