馬斯克注意！貝佐斯藍色起源火箭回收成功

貝佐斯旗下太空公司藍色起源的火箭成功回收。（法新社）

馬斯克要注意了！亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍色起源（Blue Origin），於美東時間19日上午7時25分在佛州卡納維拉角太空軍基地發射新葛倫火箭，被設計為可重複使用的火箭第一節已成功回收。

據《CBS》報導，新葛倫火箭此次發射，是為了載送AST SpaceMobile公司的藍鳥7號衛星（BlueBird 7）進入軌道，在第一節火箭順利回收的狀況下，第二節火箭卻將衛星送入低於原先計畫的軌道，導致衛星無法依靠自身推進器運行，之後將會脫離軌道。

請繼續往下閱讀...

雖然說藍色起源載送衛星的任務算是失敗，但第一節火箭表現完美，在升空約3分09秒時按規劃完成脫離，朝著大西洋浮動平台飛去，並於發射後約9分20秒完成著陸。

藍色起源正與馬斯克的SpaceX展開競爭，致力於將商業、軍事、科學衛星送入地球軌道和外太空，同時部署亞馬遜低軌道網路衛星群，和SpaceX的星鏈一較高下。

相關影片請見

藍色起源新葛倫火箭發射情況。（路透）

新葛倫火箭第一節脫離，降落至浮動平台回收。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法