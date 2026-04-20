停火期間也要出手！以色列誓夷平黎巴嫩真主黨房屋

以色列國防部長卡茲指出，他已指示軍隊在黎巴嫩全力以赴。（路透）

雖然以色列已與伊朗達成為期10日的停火協議，但以色列近日表示，其軍方仍被指示對黎巴嫩境內的威脅「動用全部武力」，並誓言要夷平據稱被真主黨使用的房屋。

根據《法新社》報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）指出，他和總理納坦雅胡已指示軍隊在黎巴嫩全力以赴，即使在停火期間也要如此，以保護以色列在黎巴嫩的士兵免受任何威脅。

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卡茲強調，以軍已接到命令，拆除任何設有陷阱的建築物或道路，並拆除邊境附近接觸村莊中實際上已成為真主黨前哨的房屋。

值得注意的是，以軍18日才說，已在黎巴嫩南部劃定了1條「黃線」（Yellow Line），類似在加薩分隔以軍與哈瑪斯控制區的界線。

以軍19日還公布1張地圖，顯示了其「前防線」以及1條沿著邊境線延伸的紅色區域。以軍稱部隊正在該區域開展行動，以拆除真主黨的基礎設施，並防止對以色列北部社區構成直接威脅。

黎巴嫩國家通訊社也表示，以色列19日在賓特吉貝爾（Bint Jbeil）摧毀殘存房屋。此前一天，該地區也發生房屋拆除事件。

黎巴嫩國家通訊社還說，以軍在邁斯賈巴爾（Mais al-Jabal）炸毀房屋，並在德爾塞里揚（Deir Seryan）進行清剿行動和爆破，這2個地區同樣靠近邊境。

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