李貞秀聲請假處分！台北地院證實已收到 裁定將出爐

中配李貞秀深夜開直播秀出向台北地方法院聲請假處分文件。（翻攝李貞秀YT）

中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，與黨主席黃國昌、黨中央秘書長周榆修、黨團主任陳智菡正面開戰，近日上各大節目爆料黃、陳的各種事跡，引起各界關注。李貞秀昨深夜開直播，秀出向台北地方法院聲請假處分文件，並強調自己仍保有30天的民眾黨內申復期限，且立院離職文件她也尚未簽署。對此，台北地院也證實已於上週五（4/17）收到李貞秀的聲請，裁定結果將於近日出爐。

昨日晚間，李貞秀在直播大吐苦水，表示循前立法院長王金平模式申請假處分的文件，並痛批民眾黨策劃鬧劇的人囂張至極，她至今都尚未收到民眾黨中評會的正式文件及開除黨籍紙本通知。她怒斥，「黃國昌連日在鏡頭前誣衊我、妖魔化我，非要我走人不可，就是因為民眾黨給不出一個開除的正當理由」。

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李貞秀說，聲請假處分是要讓民眾黨的相關程序先暫停，因為她尚未收到中評會的正式文件，而民眾黨內還有30日內的申覆期限。此外，立法院的離職文件，她也還沒有簽，因為簽了就等同意離職，她也會因此失去立委資格，所以她當然沒有簽。台北地院今日也證實，已於上週五收到李貞秀的假處分聲請，裁定將於近日出爐。

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