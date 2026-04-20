從中國駛往伊朗貨輪遭美扣押！德黑蘭嗆報復「美軍是武裝海盜」

美國飛彈驅逐艦在阿曼灣扣押1艘伊朗貨輪後，伊朗軍方19日證實，貨輪當時自中國駛往伊朗港口。（路透）

美國驅逐艦在阿曼灣（Gulf of Oman）扣押1艘伊朗貨輪後，伊朗軍方19日證實，貨輪當時自中國駛往伊朗港口，並誓言展開報復。

美國維持對伊朗港口的封鎖，伊朗也反過來對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的海上運輸反覆實施封鎖，該海峽通常承擔全球約1/5的石油供應。

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伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示：「我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將很快針對美軍的『武裝海盜行為』展開回應與報復。」

伊朗軍方補充，貨輪從中國出發，但並未透露其他細節。

路透報導，美軍19日表示，1艘懸掛伊朗旗幟的貨輪駛往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）時遭美方開火。美國總統川普在社群媒體寫道：「我們已完全控制這艘船，並查看船上載有什麼物品！」

伊朗官媒同天報導，德黑蘭當局已拒絕新一輪和平談判，理由是華府發表威脅性言論、立場反覆且提出「過分要求」，以及美軍持續實施海上封鎖。

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