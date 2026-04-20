為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    從中國駛往伊朗貨輪遭美扣押！德黑蘭嗆報復「美軍是武裝海盜」

    2026/04/20 09:03 即時新聞／綜合報導
    美國飛彈驅逐艦在阿曼灣扣押1艘伊朗貨輪後，伊朗軍方19日證實，貨輪當時自中國駛往伊朗港口。（路透）

    美國飛彈驅逐艦在阿曼灣扣押1艘伊朗貨輪後，伊朗軍方19日證實，貨輪當時自中國駛往伊朗港口。（路透）

    美國驅逐艦在阿曼灣（Gulf of Oman）扣押1艘伊朗貨輪後，伊朗軍方19日證實，貨輪當時自中國駛往伊朗港口，並誓言展開報復。

    美國維持對伊朗港口的封鎖，伊朗也反過來對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的海上運輸反覆實施封鎖，該海峽通常承擔全球約1/5的石油供應。

    伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示：「我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將很快針對美軍的『武裝海盜行為』展開回應與報復。」

    伊朗軍方補充，貨輪從中國出發，但並未透露其他細節。

    路透報導，美軍19日表示，1艘懸掛伊朗旗幟的貨輪駛往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）時遭美方開火。美國總統川普在社群媒體寫道：「我們已完全控制這艘船，並查看船上載有什麼物品！」

    伊朗官媒同天報導，德黑蘭當局已拒絕新一輪和平談判，理由是華府發表威脅性言論、立場反覆且提出「過分要求」，以及美軍持續實施海上封鎖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播