抓到了！大甲媽接轎衝突彰化3警遭暴打 3嫌被逮

陳姓男子涉嫌推打警察，被警方當場逮捕。（圖由警方提供）

抓到了！大甲媽祖前天（18日）晚間行經彰化市自強路時爆發信眾嚴重肢體衝突，警力強勢排除反遭陣頭毆打，彰化警分局偵查隊長蕭登元慘遭打到鼻樑斷裂，當場噴血掩鼻，另2名員警也遭打傷，警方除當場逮捕1名陳姓男子，昨天下午持拘票循線到台中市逮捕另3名涉嫌毆打警察的男子，帶回彰化分局偵訊，初步查出這3人都有前科且都彼此認識，是否有其他涉案人員擴大偵辦中。

警方指出，陳姓男子身上攜帶毒品咖啡包及K菸，並有幫派註記及多項刑案資料，全案依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品等罪嫌移送偵辦，對於暴力行為將依法嚴懲追究，絕不寬貸。至於昨天下午查獲的3名男子則分別是柯姓男子與葉姓兄弟，其中21歲柯男有毒品前科，25歲的葉姓哥哥有毒品前科，21歲的弟弟有妨害秩序前科。

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這4人都是受邀從台中市來彰化參加遶境活動，彼此都認識，也都參加同一個宮廟，不料在接轎途中陣頭人員彼此發生摩擦進而推擠推打；警方除當場逮捕陳姓男子，另從蒐證影帶中鎖定3人，進而查出3人都藏匿在台中市友人住處，昨天下午持拘票拘提到案。

彰化警分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑斷裂，當場噴血。（資料照）

大甲媽昨晚在彰化市遶境時驚傳陣頭衝突。（資料照）

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