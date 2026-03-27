阿北清白不值500元！嫌民眾黨專車接送「收費」 有小草329拒上凱道

民眾黨發布全國動員令，召集支持柯文哲者的小草們，在3月29日這天「上凱道、討公道」。（圖擷取自「台灣民眾黨台南市黨部」臉書粉專、記者羅沛德攝，本報合成）

京華城案昨（26日）一審宣判，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲被判17年。現任黨主席黃國昌對此發布全國動員令，召集支持者小草3月29日「上凱道、討公道」，其中有一名小草向友人抱怨，自己因某個「超現實」恐無法出席這場活動，理由曝光後，讓眾人傻眼不已。

據悉，柯文哲、黃國昌昨晚召開司法記者會，宣布民眾黨將在3月29日舉辦「戰！03/29上凱道討公道」抗議活動，聲稱這活動不僅要爭取柯文哲的清白，還要挽救淪為民進黨綠色威權所操控的司法。事後民眾黨台南黨代表江明宗、民眾黨台南市黨部也在社群發布活動資訊，內文提到開放專車接送，每個人上車後會收500元的車資。

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相關資訊曝光後，在PTT、臉書、Threads等社群平台掀起熱挑討論，不少網友吐槽，「收割一波雜草金」、「車費會不會被A走」、「有錢買商辦，沒錢出車資給小草出來挺」、「國民黨動員都還會發500，民眾黨居然要自費」、「包車一台也才1萬4000，40人你們可以收2萬，超好賺」、「我就ven，有沒有供餐啊？自繳500起碼要有餐盒能吃吧？」、「當年紅衫軍是反貪出100，現在是挺貪污出500，有夠可笑」、「去一趟還要收錢，小草也是很傻，用專車假名義實質是政治現金，多的錢都進口袋」。

更有網友透露，柯文哲一審宣判出爐後，他好奇詢問認識的小草友人會不會感到很難過，對方聲稱自己真的超崩潰，甚至因此痛哭了一整晚，還義正嚴詞表示：「無論如何不能放一個這麼清廉、有風骨的典範這樣被迫害，政府根本是趕盡殺絕！」，接著他詢問小草友人是否要去參加329上凱道活動，未料對方竟回：「但是那個一次要500欸！」

該文一出，瞬間笑翻大批網友，「這個信仰不值500」、「清廉風骨不值500」、「阿北不值得他花500嗎？」、「他當草真的一點都不奇怪」、「對賴清德不屈服，但對500會」、「500都捨不得還要討什麼公道」、「草就是給黨割的，竟敢不認命」、「阿北聲援大會X，小額募款大會O」、「阿北選前要200，現在國昌要500，這通膨真的跟不上」、「可以認定3/29有出現的，是最容易被詐騙的！出錢出力又出人！」、「一個花500元都要考慮的人，說要救一個踩飛輪爽收300萬的人，到底誰比較需要被救蛤？」。

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