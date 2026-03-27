嗆不實報導就告！金溥聰首發聲：請直接點名金溥聰三個字 我會站出來說真相

國安會前秘書長金溥聰。（資料照，記者塗建榮攝）

國安會前秘書長金溥聰今天聲明表示，針對馬英九基金會離職員工（前執行長蕭旭岑、王光慈）被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，面對外界許多不實傳言及臆測，請媒體及名嘴不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」

金溥聰表示，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時，接到前總統馬英九通知，希望他返國後盡速碰面商量此事，因此小年夜當天，他與馬前總統、基金會董事高華柱及先前提供檢舉資料給馬英九基金會的員工，一起開會瞭解細節。

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金溥聰指出，2月25日，馬前總統在高華柱、他及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣布解除蕭旭岑、王光慈職務。

金溥聰強調，他是受馬前總統委託處理蕭、王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。金溥聰表示，近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、污衊他，他一直保持低調，沉默是金，面對外界許多不實傳言及臆測，請媒體及名嘴不要影射，請直接點名他。

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