證實4/7收到中方直航函文 陸委會：先解決觀光團問題較實際

陸委會副主委梁文傑今日主持陸委會記者會。（記者黃靖媗攝）

中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨日指出，已再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會副主委梁文傑今（16）日證實，我方已於4月7日、國民黨主席鄭麗文啟程訪中當日收到函文，會進行評估。但他也指出，中國目前並未開放團客來台，因此相關航線回程載客率不高，對航空公司沒有吸引力，應待觀光團問題解決後，再拓展航點較實際。

中國於「鄭習會」後宣布惠台10項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨日表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。

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梁文傑今日於陸委會例行記者會說明，中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」已於4月7日來函，說希望開放烏魯木齊、西安等航點，同日也是國民黨主席鄭麗文啟程赴中交流的日子，因此當時便大概知道，這會出現在後續10項惠台措施內。

梁文傑表示，我方收到要求後，當然會進行評估，目前空運小兩會等協商溝通管道其實都算正常運作，有要求提出，我方就會考慮。

但梁文傑也指出，航空公司主要關切的是回程載客率是否夠高，目前中國並未開放哈爾濱、蘭州、西安等地的團客來台，因此民航飛機從台灣載客過去後，回程載客率不高，這樣的航線對航空公司沒有吸引力，且中方提出的航點皆為旅遊點，台商人數不足以支撐一條航線的持續經營。

梁文傑說，陸委會不認為所有中國旅遊點一定都有直航的必要，以台灣旅客赴歐旅遊為例，我國航空公司飛歐洲目前僅有9個航點，國人若要到其他歐洲國家，會自行轉機，國人赴哈爾濱、西安等地旅遊，也有非常多票價便宜的轉機選擇。

梁文傑強調，航點的問題要待觀光團問題解決後，給予航空公司回頭載客率的保證，再拓展航點才會比較實際，陸委會將對這些航點繼續做評估，具體評估期程，他無法給出一個時間。

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