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    首頁 > 政治

    34小時對峙！巡護九號、彰化艦「寸土不讓」 闖東沙水域中國海警船駛離

    2026/06/06 20:25 記者邱俊福／台北報導
    海巡署巡護九號監控中國海警船。（海巡署提供）

    海巡署巡護九號監控中國海警船。（海巡署提供）

    中國海警船「3501」昨天橫切硬闖入我國東沙限制水域，海巡以「巡護九號」併航監控、強勢驅離，「彰化艦」接替持續跟海警船對峙，直至今傍晚6時才駛離，雙方結束長達34小時的對峙。

    另外，今早中國「海絲路6號」海洋調查船航入東沙水域，海巡艦艇則持續驅離中。

    海巡署表示，昨日8時許，中國海警船「3501」出現於東沙島東北方37.8浬（限制水域外3.5浬），立即以「巡護九號」趨前併航，並以廣播強勢驅離，但中國海警船竟從航速5節刻意加速至9節，再突然以大角度轉向，闖入東沙限制水域，「巡護九號」則保持併航監控、強勢驅離；昨天下午1時46分許，海巡署「彰化艦」跟「巡護九號」交接，雙方持續對峙。

    今日上午6時28分許，海巡署又偵獲中國「海絲路6號」海洋調查船於東沙島東南方32.7浬，航入東沙水域，立即增派「高雄艦」緊急馳援中。

    今天傍晚6時許，中國海警船「3501」已遠離東沙海域，脫離雷達監控，結束對峙。

    海巡「彰化艦」併航監控中國海警船「3501」，並強勢驅離。（記者邱俊福翻攝）

    海巡「彰化艦」併航監控中國海警船「3501」，並強勢驅離。（記者邱俊福翻攝）

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