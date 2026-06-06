桃園管樂嘉年華遇雨中演出惹議 市府「指1事」反擊不公

民進黨桃園市議員黃瓊慧說，樂團指揮淋的全身濕，令她覺得不捨。（圖擷取自黃瓊慧Threads）

針對民進黨桃園市議員黃瓊慧批評東京佼成管樂團遇雨演出一事，桃園市政府新聞處長羅楚東表示，2021年，前市長鄭文燦任內舉辦的管樂嘉年華，也曾在雨中開演，當時各界多半肯定演出團隊的專業與堅持；同樣的雨中場景，因為市長不同，卻被批評的一文不值。

羅楚東說，同樣是樂團評估後決定演出、同樣是音樂家展現對觀眾與藝術的熱情，為何過去被視為感動人心的表演精神，如今卻被黃瓊慧形容成「沒在要求品質」、「有辦就好」、「真的很不用心」、「坐在台下的官員還笑得出來」，難道同樣的雨中場景，當時鄭文燦在台下也露出笑容，黃瓊慧是否也會痛批「為什麼笑得出來」。

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「文化局已說明當時主辦單位與樂團充分討論後決定維持演出，現場也同步採取相關因應措施」，羅楚東強調，對於樂團展現的專業與敬業精神，無論是策展團隊、現場觀眾，都表達高度敬意與感謝；一年一度的桃園管樂嘉年華，是許多市民引頸期盼的文化盛事，市府團隊會持續檢討精進，努力把活動辦得更好。

桃園市政府5日晚間在桃園藝文廣場舉辦「桃園管樂嘉年華－國際亮點演出」活動，邀來東京佼成管樂團帶來精彩演出，但戶外場地遇上下雨，民進黨桃園市議員黃瓊慧將過程PO網質疑：「指揮淋的全身濕、樂器甚至著塑膠袋...我看到都覺得不捨了，坐在台下的官員還笑得出來！」

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，2021年，前市長鄭文燦任內舉辦的管樂嘉年華，也曾在雨中開演。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，2021年，前市長鄭文燦（左1）任內舉辦的管樂嘉年華，也曾在雨中開演。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，2021年，前市長鄭文燦任內舉辦的管樂嘉年華，也曾在雨中開演。（圖由桃園市政府提供）

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