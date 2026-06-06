彰化又毒駕！男子吸喪屍煙彈拒捕 警察所長雙腳遭車輪輾過重傷

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘遭毒駕衝撞重傷。（民眾提供）

彰化驚傳警官遭毒駕衝撞重傷！彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘與警員趙秉逸，4日查訪涉毒案的施姓男子時，施男竟駕車企圖逃逸，過程中加速衝撞，造成陳姓所長雙腳遭車輪輾過，雙膝嚴重骨折，趙員則在破窗制止過程中遭玻璃割傷。警方當場將施男壓制逮捕，並驗出依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應。

全案依公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦，檢方已向法院聲請羈押。

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警方指出，4日下午1時許，埔鹽分駐所所長陳國銘與警員趙秉逸，至埔鹽鄉光明路2段施男（28歲）住處查訪毒品案件。未料施男見警方上門後情緒緊張，隨即駕車準備離開現場。

據了解，警方上前攔查時，施男不顧員警安全強行倒車逃逸，陳國銘閃避不及，雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓。趙員則在協助攔阻時擊破車窗，手指遭玻璃割傷流血，最後兩人負傷忍痛，將施男制伏。

彰化縣消防局表示，當日接獲通報，有員警在追捕通緝犯過程中遭車輛撞傷，救護人員到場時嫌犯已遭控制，現場初步處置後，將兩名受傷員警送往彰化基督教醫院治療。其中陳國銘經檢查發現右腳膝蓋骨裂、小腿骨折，緊急接受手術治療，目前恢復情況穩定，但預估至少需休養3個月；趙秉逸則為手指撕裂傷，經治療後無大礙。

警方指出，施男被逮後進行毒品快篩，結果對依托咪酯呈陽性反應，全案訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。檢方認為，施男涉犯毒駕公共危險重罪且有逃亡之虞，5日已向法院聲請羈押。

埔鹽分駐所所長陳國銘遭車輾過，造成右腳膝蓋骨裂、小腿骨折，緊急接受手術治療。（民眾提供）

所長陳國銘與警員趙秉逸負傷將施男制伏。（民眾提供）

施男一度拒補逃逸，倒車衝撞員警。（民眾提供）

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