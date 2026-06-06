導遊傻眼！介紹「正義女神像」 團員突玻璃心碎：武力挑釁中共

英國倫敦的正義女神像。示意圖。（路透）

導遊介紹歷史雕像，也能觸動團員敏感神經！一名導遊在臉書社群無奈投稿，透露自己近日帶團到歐洲，在介紹當地的「正義女神像」寓意時，竟然意外引發團員爆發激烈政治論戰，甚至有團員當場玻璃心碎，高喊「武力只會挑釁中共」，回台後甚至憤而投訴導遊，讓該名導遊相當無奈。

一名導遊在臉書粉專「靠北旅遊業」匿名發文，導遊表示同行業界都知道「跟客人聊政治是行內大忌」，因此他帶團時一向小心翼翼。不料日前他在歐洲景點介紹一尊常見的「正義女神雕像」時，意外就發生了。

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導遊指出，當時他說明女神一手拿天平代表公理與公平，另一手拿劍表示法律力量與武力，象徵公理與正義需要武力來維持平衡。團員A順口附和了一句「沒有武力沒有和平啦」，沒想到這句話瞬間戳破另一名團員B的玻璃心。團員B當場情緒激動地嗆聲：「有武力才有和平？！武力只會挑釁中共，反正打不贏絕對武力，幹嘛花那些錢。軍購錢拿來大家發一發不是大家都快樂，台灣快樂島嗎？」

導遊透露，當時他本人見狀選擇保持沉默、不發一語，但現場其他團員實在看不下去，紛紛加入戰局與團員B展開唇槍舌戰。整個旅行團最後兩天的行程，就在極度尷尬的政治對立氣氛中度過。

導遊文中寫道，本以為事情已經過去，不料回台後卻接到旅行社公司通知，表示遭到團員B大動作投訴。投訴內容甚至大扣帽子，指責導遊「帶團講政治、製造團體對立、激化矛盾」，甚至控訴他「放任其他團員言語攻擊他們，撕裂開心旅遊的和樂氣氛」。

面對這場突如其來的無妄之災，導遊在文末無奈感嘆，有些人的「玻璃心加被害妄想症」已經到了無藥可救的地步，更諷刺團員B的投訴說詞「怎麼那麼那麼那麼熟悉，好像在哪裡常聽到啊」。

貼文PO出後引發熱議，網友也紛紛留言表示：「也太玻璃心了」、「能吵起來就是最好的證明啊 要是某一方有武器我就不信吵得起來」、「以後就：這是正義女神 想拍照的有2分鐘喔結案，還更輕鬆」。

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