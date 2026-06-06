蘇巧慧：打造林口影視園區、發展演唱會經濟、升級林口產業、地標

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今到林口竹林山觀音寺與新北市議員李宇翔（右二）舉行《慧做事．翔挺您》市政聯合座談會。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今到林口區竹林山觀音寺與新北市議員李宇翔舉行《慧做事．翔挺您》市政聯合座談會，向鄉親暢談未來新北與在地願景。她說，未來若擔任市長，她會推動林口交通減壓，同時因為林口有非常好的影視產業潛力，加上機場捷運的串聯，未來她將打造「林口影視園區」，建設具備國際水準，可容納2萬人的表演場館，像演唱會經濟般，讓林口的產業、地標升級。

「2026新北慧贏！」蘇巧慧說，林口可能是新北發展最快的國際化城市，很多國際學校都在這裡，但說到林口的意象、地標、產業代表？高科技產業可進駐是其一，林口有很多影視產業，也很適合做展演館，機捷已通了，外國觀光客可從桃園機場一站坐到林口，聽完演唱會吃東西、睡個覺，錢給林口人賺，這就是所謂的演唱會經濟。

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只要政府有心，她能把場地做好、舞台搭好，會表演的來表演，還有小吃經濟、做旅館飯店的，做其他觀光生意的，大家都可一起分享，這是未來林口很有機會發展的大產業。

她表示，這幾年她只要到五股、泰山、林口大大小小的場合，幾乎都會遇到李宇翔，對他的勤勞認真印象深刻，尤其一人當選，家人都來幫忙服務，以及和地方打成一片，又能上節目能言善道，他的多元、寬闊度，就像是對林口的期許。她不只希望李宇翔連任，其他民進黨新北隊議員參選人也能順利當選，在新北市議會過半數，創造歷史。

李宇翔說，這幾年他積極在議會爭取林口的交通建設與學區的友善人行通道，並爭取A3計劃道路接到市道105，讓林口接到八里、淡水都能順暢，也增加林口聯外道路，但他坦言，這次選戰不容樂觀，盼爭取鄉親支持，拓展票源，一起打拚一起贏，他會加倍認真服務。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白外套）與鄉親互動。（記者黃政嘉攝）

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