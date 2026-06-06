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    首頁 > 生活

    東京管樂團雨中演出指揮全身濕 她不滿：台下桃市府官員還笑得出來......

    2026/06/06 16:42 記者周敏鴻／桃園報導
    民進黨桃園市議員黃瓊慧說，樂團指揮淋的全身濕，令她覺得不捨。（圖擷取自黃瓊慧Threads）

    民進黨桃園市議員黃瓊慧說，樂團指揮淋的全身濕，令她覺得不捨。（圖擷取自黃瓊慧Threads）

    桃園市政府5日晚間在桃園藝文廣場舉辦「桃園管樂嘉年華－國際亮點演出」活動，邀來東京佼成管樂團帶來精彩演出，但戶外場地遇上下雨，民進黨桃園市議員黃瓊慧將過程PO網質疑：「指揮淋的全身濕、樂器甚至著塑膠袋...我看到都覺得不捨了，坐在台下的官員還笑得出來！」

    主辦單位市府文化局表示，事先掌握氣象預報，得知東京佼成管樂團會遇雨演出，文化局事先在觀眾席搭設遮雨棚，舞台部分則規劃頂棚比往年較大，並縮小舞台上演奏區域，與策展人、演出團隊充分溝通後，再調整樂器安排等措施，以降低雨勢的影響。

    文化局強調，與東京佼成樂團討論，將銅管樂器改於第一排、木管樂器放在舞台中間，降低雨水對樂器的影響；至於指揮本人則選擇「不穿雨衣，且做好面對雨勢的心理準備」，指揮的敬業態度令人感佩，演出也在滿場觀眾喝采聲中，順利完成。

    策展人何康國開幕時也與觀眾分享，全世界最著名的英國愛丁堡軍樂節，每年精選來自世界各國20個專業管樂團在戶外演出，現場超過6000名觀眾沒有遮雨棚，而演出也都是在雨中進行，但樂團的表演完全不減熱情與專業，這就是管樂人的「管樂魂」。

    東京佼成管樂團演出過程中，天公不作美不斷下雨。（圖由黃瓊慧提供）

    東京佼成管樂團演出過程中，天公不作美不斷下雨。（圖由黃瓊慧提供）

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