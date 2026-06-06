下週雨彈狂炸！鋒面滯留「下到發紅發紫」時段曝光

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

雨彈狂炸一週，民眾記得攜帶雨具！中央氣象署預報，明天（7日）台灣受到低壓帶、西南風影響，中南部留意局部雨，午後各地留意局部大雨或豪雨發生，下週開始受到鋒面及西南風影響，全台降雨機率高，尤其下週二、三及週五、六降雨情形最為明顯，容易有短延時強降雨，不排除會影響到月中。

氣象署預報員賴欣國表示，明天台灣還是在低壓帶範圍中，加上西南風影響，中南部地區明天一整天，還是有不定時降雨的情形，北部、東半部早上多雲、可以看到陽光的天氣型態，到了午後各地都有午後雷陣雨，尤其是北部、東半部地區及其他山區，有大雨或局部短延時豪雨發生，大台北雨勢會比較大一些。

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「下週一開始鋒面接近，一直到下下週日（14日）都可能受到鋒面、西南風影響，全台有雨！」賴欣國表示，下週一在鋒面接近的過程中，西半部降雨情形逐漸增加，不過主要降雨會等到中午過後，受到午後熱力作用之下，北部、東北部、東部山區可能會有大雨發生，南部地區、午後大台北地區留意局部大雨甚至豪雨發生。

賴欣國說，下週二起鋒面影響，週二、週三整體降雨比較明顯，西半部、東北部地區、花東山區留意大雨或豪雨情況發生，下週四鋒面會略微往南壓，因此北部地區降雨會比較緩和，中南部地區還是要留意大雨的發生，預計下週五、六鋒面又會往北抬，降雨狀況再度明顯，西半部、東北部地區、花東山區又會回到有局部大雨或豪雨情形。

溫度部分，賴欣國說，明天、下週一吹西南風，各地上半天有機會看到陽光，西半部地區白天33度左右，特別是中南部內陸、台東因焚風影響，溫度會再略高一些，下週二開始全台降雨機率偏高，因此各地白天溫度會略為下降，掉到26至28度。

賴欣國表示，預估這波鋒面會影響下下週日，甚至到月中都有可能，因此提醒民眾記得攜帶雨具。

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來高溫趨勢。（圖由氣象署提供）

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