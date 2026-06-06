蕭美琴抵達帛琉！第一站到球場 為台、帛棒球隊加油打氣

副總統蕭美琴今日傍晚抵達邦交國帛琉後，受到現場僑胞熱烈歡迎。（擷取自蕭美琴臉書）

擔任副總統後首次出訪的蕭美琴，今日傍晚抵達邦交國帛琉後，第一站就先到棒球場，為即將開打友誼賽的台灣與帛琉棒球隊加油打氣。她表示，棒球是台帛兩國人民都很喜愛的運動，而外交有很多種方式，透過交流賽以球會友，相信能夠更增進台帛之間的深厚情誼。

蕭美琴副總統今天抵達帛琉，帛琉副總統歐宜樓特地前來接機，現場僑胞並揮舞國旗熱情歡迎！

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歐宜樓在接機時提及，台灣國際棒球交流發展協會正在帛琉參加「台帛棒球交流賽」。熱愛棒球的蕭美琴為此臨時決定先奔棒球場為球員們加油打氣，但抵達時賽事已告一段落。而蕭副總統仍贈送象徵「台帛友好」紀念巧克力給球員們，感謝大家熱情參與跟邦交國的交流。

蕭美琴表示，本來想看比賽，時間沒有算好，她很高興選手們來跟帛琉棒球隊交流，台灣一直透過交流來增強帛琉球隊的競爭力，帛琉棒球隊在去年太平洋迷你運動會也拿到冠軍，非常感謝大家熱情參與跟邦交國的交流。

蕭副總統稍後並於下榻飯店與歐宜樓進行會晤餐敘，就雙邊關切議題廣泛交換意見。

蕭美琴中午從台灣出發時表示，今天是「帛榮專案」正式啟程的日子，也是她擔任副總統以來，第一次率團出訪邦交國。台帛建交迄今已經超過四分之一個世紀，兩國互動頻繁緊密，期盼藉由本次出訪，更加深化兩國多元領域的合作，在既有的堅實基礎上展望未來。

副總統蕭美琴今日傍晚抵達邦交國帛琉後，第一站就先到棒球場，為即將開打友誼賽的台灣與帛琉棒球隊加油打氣。（擷取自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴今（6日）上午啟程出訪我國太平洋友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。（記者劉信德攝）

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