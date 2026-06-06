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    首頁 > 生活

    黃仁勳訪韓被包圍！台灣人狂喊「桃給」 一聽秒迴轉超寵粉

    2026/06/06 18:10 即時新聞／綜合報導
    黃仁勳在南韓與台灣粉絲簽名、擊拳。（擷取自opop33598/threads）

    黃仁勳在南韓與台灣粉絲簽名、擊拳。（擷取自opop33598/threads）

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束台灣行程後，5日火速抵達南韓，一下飛機就被大批粉絲包圍，更造成弘大商圈交通癱瘓。有在南韓玩的台灣人也前往朝聖，且因為一句台語「桃給」，成功吸引黃仁勳回頭，成功獲得親筆簽名，還與黃仁勳擊拳互動。

    一名網友在Threads發文分享，他在南韓巧遇黃仁勳，不過因為黃仁勳的粉絲太多，根本無法吸引黃仁勳注意。網友表示，當時身旁許多台灣人一直用國語大喊「黃老闆」、「Jensen」，但聲音完全被南韓粉絲的尖叫聲給淹沒，不過台灣粉絲靈機一動，大喊「桃給～（頭家）！」成功讓黃仁勳回頭，往台灣粉絲的方向走，並為他們簽名、擊拳。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「證明要學好台語 出國遇到黃爸爸也可以認親」、「幸好會講台語 大勝出」、「用台語呼喚他也太聰明了」、「產線台語比英文重要」、「完全是巨星了」、「現在他可能去全世界各國都會聽到台語了」、「台語就是通關密語」。

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