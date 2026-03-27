台中情殺狠男雙刀追殺！前女友倒地補刀插頸 正義哥阻擋也被砍

台中情殺狠男雙刀追殺！前女友倒地補刀插頸 正義哥阻擋也被砍2026/03/27 20:29 記者許國楨、蔡淑媛／台中報導
警方封鎖現場採證。（民眾提供）
台中市西區今（27）日傍晚5點多發生駭人命案，30歲陳姓男子與前女友忠明路爆發激烈口角，竟攜雙刀追殺前女友，不斷揮砍，女子臉部多處劃傷，最後脖子刀倒地，送醫不治。
目擊者指出，兩人在街頭一路拉扯，甚至翻滾倒地，女子掙脫起身狂奔，陳男持小刀緊追不放，揮刀攻擊，女子淒厲呼救。一對路過情侶見狀上前制止，男方冒險阻擋，遭陳男砍傷頭部，血流不止。
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前女友不支倒地，陳男未停手，拿出更大的一把刀猛刺前女友頸部，插入要害，女子當場失去意識，倒臥血泊。
陳男犯案開車逃逸，沿途衝入巷弄約600公尺，還擦撞一輛機車。警方獲報後迅速展開攔截、圍捕，陳男見無路可逃，自行下車趴地就逮，方向盤滿是血跡。警方將他帶回偵辦，行凶動機仍待釐清。
救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，身中多刀、頸動脈重創，緊急送往中國附醫搶救，不幸於晚間6點48分宣告不治。見義勇為的男子則頭部撕裂傷，所幸意識清醒，送醫治療中。另外，據傳死者是護理師，但尚未獲證實。
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警方圍捕凶嫌。（民眾提供）