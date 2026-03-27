為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中情殺狠男雙刀追殺！前女友倒地補刀插頸 正義哥阻擋也被砍

    2026/03/27 20:29 記者許國楨、蔡淑媛／台中報導
    警方封鎖現場採證。（民眾提供）

    警方封鎖現場採證。（民眾提供）

    台中市西區今（27）日傍晚5點多發生駭人命案，30歲陳姓男子與前女友忠明路爆發激烈口角，竟攜雙刀追殺前女友，不斷揮砍，女子臉部多處劃傷，最後脖子刀倒地，送醫不治。

    目擊者指出，兩人在街頭一路拉扯，甚至翻滾倒地，女子掙脫起身狂奔，陳男持小刀緊追不放，揮刀攻擊，女子淒厲呼救。一對路過情侶見狀上前制止，男方冒險阻擋，遭陳男砍傷頭部，血流不止。

    前女友不支倒地，陳男未停手，拿出更大的一把刀猛刺前女友頸部，插入要害，女子當場失去意識，倒臥血泊。

    陳男犯案開車逃逸，沿途衝入巷弄約600公尺，還擦撞一輛機車。警方獲報後迅速展開攔截、圍捕，陳男見無路可逃，自行下車趴地就逮，方向盤滿是血跡。警方將他帶回偵辦，行凶動機仍待釐清。

    救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，身中多刀、頸動脈重創，緊急送往中國附醫搶救，不幸於晚間6點48分宣告不治。見義勇為的男子則頭部撕裂傷，所幸意識清醒，送醫治療中。另外，據傳死者是護理師，但尚未獲證實。

    相關新聞：
    台中又爆情殺！女「脖子插刀」當街倒地送醫不治 行凶男抓到了
    女台中當街遇刺「脖子插刀」倒地 情殺現場驚悚畫面曝

    警方圍捕凶嫌。（民眾提供）

    警方圍捕凶嫌。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播