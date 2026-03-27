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    首頁 > 社會

    女台中當街遇刺「脖子插刀」倒地 情殺現場驚悚畫面曝

    2026/03/27 20:02 記者許國楨／台中報導
    女子頸部中刀倒地，救護人員趕往急救。（民眾提供）

    女子頸部中刀倒地，救護人員趕往急救。（民眾提供）

    台中市西區忠明路今（27）日傍晚5點多發生街頭砍人案，年約20多歲女子當街遭刺中頸部，倒臥人行道靠近車道處，正值下班尖峰時段，嚇壞往來路人及駕駛。有人拿手機拍下畫面上傳社群，引發熱議。

    目擊者指出，女子倒地時呈現「大」字形，幾乎動也不動，頸部仍插著一把刀，鮮血不斷流出。台中市消防局獲報派遣救護人車到場，發現女子已無呼吸心跳，緊急急救，送醫搶救，女子仍不幸傷重不治。

    警方獲報立即展開追查，迅速逮捕年約30多歲男性嫌犯，初步了解，雙方疑似感情糾紛，確切犯案動機及詳細過程仍調查釐清。

    命案在網路掀起熱議，不少網友直呼，「太誇張了，光天化日竟然發生這種事」、「昨天才有南區弒母案，今天又來一件，台中怎麼了」；還有人說，「早上附近才發生連環車禍，傍晚又見血，真的很不平靜」，甚至有人留言，「看到的人真的要去收驚」。

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    女子頸部中刀倒地，令人怵目驚心。（民眾提供）

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