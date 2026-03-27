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    台中當街遭前男友追殺刺頸亡 職能治療師身分曝光

    2026/03/27 23:40 記者許國楨／台中報導
    陳男追殺前女友的驚悚畫面。（民眾提供）

    陳男追殺前女友的驚悚畫面。（民眾提供）

    台中市西區27日傍晚驚傳街頭情殺命案，從高雄北上、在台中某醫學中心任職的26歲職能治療師巴姓女子，竟在下班途中遭前男友狠下毒手喪命，經查，行凶30歲陳姓男子疑從事金融保險業，因感情糾紛求復合遭拒，情緒失控持雙刀攻擊，釀成無可挽回的悲劇。

    案發於17時48分許，地點在忠明路與華美西街口，陳男開車到場攔下巴女，當街要求復合未果，竟突然抽出兩把刀朝對方猛砍，巴女驚慌逃跑，仍遭追上攻擊，其中一刀直接刺入頸部要害，當場血流如注倒地不起，畫面駭人。

    路過民眾見狀挺身而出，31歲王姓男子與37歲曾姓女子試圖制止暴行，過程中王男臉部遭劃傷，警消獲報後緊急出動，將巴女與王男送醫搶救，巴女因傷勢過重，18時48分宣告不治。

    犯案後陳男駕車逃逸，警方展開追緝，迅速在北區一處巷弄內將其壓制逮捕。據了解，陳男當時全身沾滿血跡，手部亦有刀傷，隨即被戒護送醫治療，全案目前已報請檢方指揮偵辦，依殺人罪嫌建請羈押。

    據透露，巴女個性開朗、待人溫和，畢業後離鄉北上打拚，在醫療體系中默默付出，未料卻因感情問題遭遇不測，噩耗傳出讓親友無不悲痛欲絕。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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    警方在案發後迅速逮捕陳男。（民眾提供）

    警方在案發後迅速逮捕陳男。（民眾提供）

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